聯發科處置首日翻黑！　14檔台股ETF仍抱緊處理

▲14檔台股ETF持有聯發科。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股頻創新高，今（7）日挑戰4萬2千點，高價股的聯發科（2354）成為多頭指標，昨（6）日上攻到3470元，短線漲幅逾一倍，帶動持有聯發科張數高的台股ETF績效表現亮眼，觀察87檔台股ETF中，有55檔持有聯發科，以持有張數來看，元大台灣50（0050）擁有2萬8534張最多，其他包括群益半導體收益（00927）、元大高股息（0056）等在內共14檔台股ETF都有聯發科千張以上的持有，以近一周漲幅來看，括群益半導體收益（00927）上漲12.7%漲幅居冠。

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群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在創高後呈現高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多，台股中長期仍維持多頭區間趨勢不變。

