【廣編】新光人壽115年度獎學金抽籤結果揭曉　擴大獎助規模力挺學子逐夢

▲新光人壽115年度新光人壽保戶子女教育獎學金舉行公開抽籤儀式。（左至右：見證人林財生律師、新光人壽總經理黃敏義、新光人壽副總經理洪明達。）

圖、文／新光人壽提供

新光人壽115年度保戶子女教育獎學金5月5日舉行公開抽籤儀式，由新光人壽黃敏義總經理主持，並邀請林財生律師見證。因應新光人壽與台新人壽合併後策略佈局，展現資源綜效與社會共好精神，本年度錄取名額較往年增加10%，共吸引12,764名同學踴躍報名，預計將有1,170名學生受惠，合併發放將近新臺幣330萬元獎學金力挺學子逐夢。

本次抽籤結果於「新光人壽獎學金活動官網」開放查詢，得獎同學須在5月6日至6月5日填寫匯款資料，預計匯款時間為6月25日，本次未中籤同學，新光人壽也頒發電子榮譽狀，肯定其積極向學的態度，相關資訊請注意「新光人壽獎學金活動官網」（https://active.skl.com.tw/scholarship）。

新光人壽秉持ESG永續經營理念，長期關懷學子，為社會孕育多元及專業人才，「新光幸福的功課」培力計畫結合休閒活動，將資源帶入偏鄉。此外，新壽多年來積極推動金融保險教育，協助青年職涯接軌，至今已與全台50餘所大專院校締結產學合作，蟬聯多屆保險信望愛「最佳保險教育貢獻獎」肯定。

