手機市場轉弱拖累　Arm示警低階需求疲軟

▲Arm執行長Rene Haas。（圖／貿協提供）

記者高兆麟／台北報導

英國矽智財（IP）大廠Arm示警智慧手機市場需求轉弱，尤其低階手機銷量已出現負成長，對公司核心授權與權利金業務形成壓力。不過，管理層強調，AI資料中心需求快速升溫，未來成長動能可望彌補手機市場疲弱影響。

Arm執行長Rene Haas在法說會指出，上季智慧手機出貨量已由正轉負，但疲弱主要集中在低階市場，因此對Arm整體衝擊相對有限。

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受到財測與手機市場展望影響，Arm股價盤後震盪走低，一度下跌約6%。儘管如此，該股今年以來累計漲幅仍已超過一倍，市場對AI題材仍抱持高度期待。

目前Arm營收仍高度依賴智慧手機產業，但全球手機供應鏈近期受到記憶體缺貨影響，拖累整體終端生產。Arm近年積極拓展資料中心與AI運算市場，希望降低對手機市場波動的依賴。

財報顯示，Arm上季權利金收入為6.71億美元，低於市場預估的6.93億美元；不過授權收入達8.19億美元，高於市場預期，反映客戶對未來AI晶片開發需求仍相當強勁。

Arm預估，本季營收約12.6億美元，高於市場預估的12.5億美元，每股盈餘則估達0.4美元，也優於市場預期。

在AI資料中心布局方面，Arm表示，雲端服務供應商正加大AI基礎設施投資，使Arm架構在伺服器與AI晶片中的採用率快速提升。Rene Haas也直言，「Arm正在快速成為資料中心的重要玩家。」

此外，Arm也首度積極切入自有晶片市場，推出名為「AGI CPU」的新產品線，預估2027至2028年間可帶來超過20億美元營收，代表公司不再僅侷限於授權IP模式，而是進一步直接參與AI晶片市場。

Arm目前仍由軟銀集團持有近90%股權。隨著 孫正義全力押注AI晶片布局，Rene Haas近期也同步接掌軟銀國際事業，負責整合集團旗下AI與半導體資源。