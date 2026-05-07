永慶房屋推出「溫柔綻放花漾筆」　傳達對媽媽的感謝

▲永慶房屋慶祝母親節，推出粉色與黃色「溫柔綻放花漾筆」，表達對媽媽的感謝。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

迎接母親節，除了準備禮物或花束表達對媽媽的感謝，永慶房屋今年以創意方式詮釋「獻花」的心意，推出兼具溫馨與實用的「溫柔綻放花漾筆」，將祝福化為日常陪伴，向溫柔又堅強的媽媽傳遞最真摯的祝福。5/1至5/10只要來永慶房屋雙北直營門市預約賞屋，即可獲得康乃馨造型的的「溫柔綻放花漾筆」一支，讓這個母親節不僅充滿儀式感，更留下美好回憶。

永慶康乃馨造型筆傳遞母親節快樂

康乃馨一直是母親節最具代表性的象徵，永慶房屋推出「溫柔綻放花漾筆」，以盛開花朵為靈感，推出粉色與黃色兩款配色，粉色象徵母愛、青春與美麗；黃色則代表關懷、鼓勵與陪伴。筆身造型宛如一朵綻放的康乃馨，不僅可作為桌上擺飾，也具備實際書寫功能，讓媽媽每次提筆，都能感受到這份貼心與陪伴。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「每一朵康乃馨，都承載著對媽媽無盡的感謝。永慶深知媽媽在家庭中扮演多重角色，因此將粉色與黃色康乃馨的花語融入設計之中，期望媽媽們在忙碌的生活中，持續綻放自信與美麗，以溫柔而堅定的力量，守護家庭、也照亮自己。」

▲5月1日至5月10日期間到永慶房屋直營門市預約賞屋，即可獲得限量的「溫柔綻放花漾筆」。

永慶賞屋活動5/1起開跑 AI特助輕鬆找好家

面對龐大的房屋資訊，看房與篩選過程往往複雜，成為許多人買房一大挑戰。永慶房屋推出「永慶AI特助」協助民眾更有效率的找到理想物件，透過自然語言提問，AI自動判讀需求並進行條件推理，從永慶大量房源中精準推薦符合需求的物件，大幅縮短找房時間。

此外，永慶也導入許多AI科技，例如，「AI清空」可一鑑移除中古屋照片裡的室內雜物與家具，讓消費者更清楚看見房屋格局與實際空間大小，更容易判斷空間符不符合自身需求；再利用「AI煥裝」，有8種風格選擇，能欣賞房屋的各種裝潢可能性。若看中喜歡的物件，只需開啟「線上問」，即可直接聯繫永慶房屋經紀人員安排實際看屋，讓賞屋流程更便利、省時。

在母親節活動時間5/1至5/10預約賞屋，永慶房屋將送您實用的「溫柔綻放花漾筆」，共有2種顏色，隨機送出，數量有限，送完為止。

▲永慶房屋「溫柔綻放花漾筆」， 以康乃馨造型設計，讓媽媽提筆時，都能感受到溫馨心意。

永慶打造溫馨母親節 協辦逾300場活動

永慶房屋發揮「社區好鄰居」的精神，提供帳篷、物資及人力上的資源，支持社區與里鄰舉辦母親節活動，今年在雙北地區協辦逾300場，出借超過1700頂帳篷，與在地居民攜手打造溫馨母親節慶氛圍。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋秉持「社區好鄰居」的精神，積極投入雙北母親節活動，能在活動中，看到居民開心的笑容，就是我們最幸福的時刻。未來永慶持續深耕社區服務，與地方共同成長，帶動商圈活絡與發展。

