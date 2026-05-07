聯發科「最大尾抓去關」立院狂轟處置規範　金管會允1個月內檢討

▲財委會討論聯發科分盤交易。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今（7）日立法院財委會針對「金融科技發展業務之推動情形與展望」進行討論，聯發科（2454）成為首檔遭到分盤交易處置股大型權值股，成為立委輪番上陣質詢焦點，對於處置股條件是否進行調整，金管會主委彭金隆表示，若要法規與制度調整需要時間去評估，預估一個月有報告出爐；證交所董事長林修銘補充說明，台積電（2330）分盤交易處置機率很小，幾乎不會。

市值三哥聯發科因短線漲過大，今（7）日遭到五分鐘一盤交易處置，立委吳秉叡在財委會質詢彭金隆指出，分盤交易處置，係為了降低股本小、周轉率個股投資風險，但是台灣已AI重要供應鏈，這次聯發科因股價漲幅過大，就要分盤交易，是否要檢討分盤交易制度。

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郭國文也說，處置股為避免炒作，聯發科因漲幅過大遭到處置，股本這樣大如何炒作，而2月時台積電也被列為注意股，這代表制度有檢討必須，先前有提到納入排外條款，是否會實施。

對於台股重要權值股被列為注意股、處置股，至於制度是否調整？彭金隆回應，市場制度上路實施有其合理性，時空背景轉換，所產生變化是始料未及，整體制度調整需要評估報告，但他承諾，處置交易制度調整報告在一個月出爐，會針對處置股做出更細緻分類。