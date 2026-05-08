永慶房屋：六都1～4月房市交易6.3萬棟　續創歷史第三低

▲六都會區2026年4月建物買賣移轉棟數變化。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

六都會區公布2026年4月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為15,685棟，月減14.2%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，其中台北市月減17.9%，新北市月減20.7%，桃園市月減15.3%，台中市月減1.7%，台南市月減13.7%，高雄市月減14.1%。

陳金萍表示，房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，4月的建物買賣移轉棟數反映的是3月至4月初的市況，3月在中東局勢升溫的狀況下，引發全球金融與能源市場劇烈波動，經濟前景不明讓恐慌情緒一度升高，購屋族態度轉趨審慎，導致房市交易動能受壓；隨著4月開始，市場逐步消化戰事衝擊，對於民眾購屋信心影響鈍化，恐慌反應未再擴大，觀望的自住買盤回流，中古屋市場有回穩跡象，但部分縣市少了新屋交屋潮的挹注下，讓六都建物買賣移轉棟數較3月仍有一成以上的減幅。

另與2025年4月相比，六都交易量較去年同期量縮7.1%；其中台北市年減6.7%，新北市年減7.9%，桃園市年減16.6%，台中市年減2.0%，台南市年減10.4%，高雄市年增3.0%。

陳金萍說明，進一步觀察今年1-4月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為62,687棟，較去年同期年減3.4%，顯示今年房市交易熱度較去年同期略減，六大都會區增減互見，主要是新屋交屋量影響各都會區量能表現。其中台北市年增1.1%，新北市年增3.1%，桃園市年減7.2%，台中市年減14.8%，台南市年增9.6%，高雄市年減3.6%。

陳金萍指出，六大都會區今年1-4月建物買賣移轉棟數雖僅年減3.4%，但觀察歷年交易量發現，今年的交易量持續創下自1999年有紀錄以來第三低量，僅高於2017年的60,694棟與2016年的46,847棟，顯示整體市況仍屬低檔盤整。

展望後市，陳金萍補充，央行首季理監事會議維持利率不變，並將第二戶房貸成數放寬至六成，政策微調雖然不足以帶動房市全面回溫，但是對於穩定民眾購屋信心有正面效益，同時也有助於引導市場回歸自住需求為主的健康供需，若屋主能適度調整售價以縮小買賣雙方認知差距，將有助於加速成交，交易量才有擴量空間。



