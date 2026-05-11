永慶房屋連續3年贊助鯨神盃龍舟錦標賽　推動在地運動發展

▲第21屆鯨神盃龍舟錦標賽總計65支隊伍在百齡橋下左岸河濱公園齊聚競技，場面熱血沸騰。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

2026年第21屆鯨神盃龍舟錦標賽於5月2日至3日，在百齡橋下左岸河濱公園熱鬧登場，吸引共計65支隊伍齊聚競技，場面熱血沸騰。永慶房屋身為運動企業，長期投入在地體育發展，已連續3年響應龍舟賽事，今年除了贊助活動60頂帳篷，也貼心提供礦泉水與濕紙巾，為參賽選手加油打氣。

第21屆鯨神盃龍舟賽熱血開划 永慶連年響應助攻運動發展

隨著龍舟運動持續發展，鯨神盃龍舟錦標賽自去年配合雙北世壯運，從傳統木龍舟全面採用競技龍舟標準規格，並著重速度、節奏與團隊默契。今年賽事設有200公尺直道賽與2000公尺環繞賽，分為男子、女子及混合組，提升比賽張力與可看性。同時，比賽期間也導入線上直播與專業主播講解，讓民眾即使不出門，也能感受龍舟競賽的熱血氛圍。

▲龍舟200公尺直道賽於5月2日圓滿落幕，男子組、女子組及混合組得名隊伍齊聚舞台前合照。

台北市龍舟協會理事長陳文尚表示，百齡橋下左岸河濱公園水域位處基隆河與淡水河交界，水域條件穩定且安全，長期作為比賽與訓練場地。鯨神盃賽事在此深耕21年，帶動當地環境優化與改進，逐步打造出符合選手需求的專業水域，良好的環境也開放民眾參與體驗，推廣龍舟運動，讓傳統活動保存下去。

理事長陳文尚進一步分享，鯨神盃龍舟錦標賽每年皆吸引來自全台各地好手齊聚競技，作為端午節龍舟賽或是國際龍舟賽事前的重要暖身舞台，已成為國內極具指標性的龍舟競技賽事之一。未來期望能在台灣舉辦具國際級規格的賽事，吸引更多國外選手來台參與競技，逐步邁向國際化發展。

▲永慶房屋連續3年響應鯨神盃龍舟錦標賽，提供礦泉水與濕紙巾等物資，為參賽選手加油打氣。

▲永慶房屋贊助60頂活動帳篷，力挺第21屆鯨神盃龍舟錦標賽。

永慶房屋士林區資深店經理林瑋葦表示，龍舟是一項高度仰賴團隊合作的運動，需要隊友彼此互相配合，才有機會獲勝。每年5、6月百齡橋的左岸河濱公園附近都會舉辦龍舟相關活動，永慶房屋秉持「社區好鄰居」精神，長期熱情響應，提供人力，以及帳篷等物資，為龍舟運動扎根推廣、持續發揚光大。未來只要社區有活動需求，永慶將持續投入資源，打造友善宜居環境，陪伴社區共同成長。

