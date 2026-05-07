站上產業水流6年資產翻10倍　股人阿勳揭「好船理論」

▲王敬勳（股人阿勳）帶著心愛的黃金獵犬現身採訪，過去6年投資再深化，資產成長10倍。

圖文／鏡週刊

在市場震盪頻繁、題材輪動快速的年代，多數投資人仍困在「選哪一檔會漲」的焦慮中，但有人已悄悄把問題換成「哪個產業值得長抱」。股人阿勳用6年時間，將資產放大10倍，關鍵不在預測行情，而是建立一套以產業趨勢為核心的投資框架。他以「水流與船」為比喻，強調投資只要在對的水流上，時間自然會放大報酬。

「選產業，大於選個股。」王敬勳（股人阿勳）在受訪時語氣堅定的說。6年前他接受本刊採訪時，還是個在冷門股中淘金的達人，6年後他帶著心愛的黃金獵犬再度現身，本業收入持續投入股市、再加上資本利得，資產已經增加10倍，笑容中也多了一份財富自由後的從容。

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阿勳說，過去自己操作以冷門股、波段獲利為主，每一段大約獲利3、4成後出場，但卻發現自己經常賣飛，因此不斷再深化、改進自己的投資方式，最後他發現，只要選對產業，即使是權值股也能大放異彩，且不容易賣飛。

「股神巴菲特曾說過，再厲害的經理人也拯救不了夕陽產業。」他認為，再優秀的經營團隊，一旦身處結構性衰退的產業，最終也難逃獲利被侵蝕的命運。相反地，只要站在具備長期成長動能的產業浪頭上，即便公司只是中上水準，也有機會交出亮眼成績單。

攤開目前持有的個股，包含台積電、勝一、台泥、輝達、谷歌（GOOGLE）、元大台灣50（0050）、統一FANG+（00757）等，而為分散風險，每檔佔總投資部位不超過10%；同時，他也固定在季報出爐後首選強勢、有定價能力的企業加碼，如台積電、谷歌。

阿勳將產業比喻為水流、企業比喻為船，認為即便是再優秀的經營者，也難以逆著衰退趨勢航行；反之，只要站在結構性成長的浪頭，即使公司不是最頂尖，也有機會受惠。他因此將觀察重心放在未來5到10年的年複合成長率（CAGR），藉此判斷產業是否具備長期投資價值。

然而，看對趨勢只是起點，真正能讓企業長期獲利的關鍵，在於「進入門檻」與「定價權」。阿勳指出，許多投資人容易被「高成長」迷惑，卻忽略了產業競爭結構。以電商為例，雖然市場規模快速擴張，但因進入門檻低、競爭者眾，企業易陷入價格戰，最終難以累積利潤。反觀半導體產業，不僅成長性強，更需要龐大資本支出與高技術門檻，形成難以撼動的護城河。

他以台積電為典型範例，指出其同時具備三項關鍵優勢：站在AI與高效能運算浪潮上的高成長性、難以跨越的製程與資本門檻，及在先進製程領域近乎壟斷的定價能力。「這樣的企業，即使面對通膨或關稅戰導致成本上升，也能將壓力轉嫁給客戶。」

也因此，在去年的關稅戰後，他開始前進美股，將資金投入龍頭、有定價權的企業，例如谷歌、輝達。對阿勳而言，投資早已不再是追逐價差的競賽，而是一場關於認知的長跑。他用實戰證明，與其在市場裡猜測漲跌，不如先確認自己站在哪一道水流之上；當方向正確，時間自然會成為最好的推進器。



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