立委憂台股只靠台積電　金管會彭金隆妙回「不是基本面反映股市」

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（7）日台股漲破4萬2千點，立委們關心金管會對於台股後市場看法，台積電（2330）占台股權值過高，以及鬆綁台股基金、主動式ETF投資比重等問題，金管會主委彭金隆強調，股市是反映基本面，不是基本面反映股市；至於放寬台股基金、主動式ETF投資比重制度，是在前年就開始討論，到去年政策才成型，到今年才正式上路。

投資台股成為全民運動，立委擔心，漲勢太快，開戶人數激增，甚至有借貸投資的現象，巴菲特指數逼近500%，代表現市場有過熱跡象，彭金隆重申，主管機關不會對於股市後市做預測，其責任在於維護市場交易制度公平、透明、效率，至於市場看法，市場有人看樂觀、有人看悲觀是常態。



多名立委針對放寬台股基金、主動式ETF對個股投資比重由10%提高到25%一事，可能助漲台積電獨強，而立委林德福認為，加速台股荷蘭病，擴大K型經濟差距。

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彭金隆解釋，台灣資本市場發展歷經過很多狀況，十年前市值不到30兆、現在將近140兆，已是全球第六市場，有些制度經過這麼多年，有檢討調整必要性，這次放寬基金、主動式ETF對個股的投資比重，主要反映台股結構現況，公會在前年反映，去年討論政策成型，今年才宣布實施。



