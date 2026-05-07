當沖80％都賠錢？AI揭短線不可預測真相　真正高手都在控風險而不是拼翻倍

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

台股市場熱絡資金持續湧入，不少投資人被高報酬的故事沖昏了頭，社群上更流傳「當沖半年，5萬元滾到3,000萬元」的驚人案例，甚至有Line群組自動邀約，告訴你一週獲利60％，讓短線操作看似成為翻身捷徑，但當投資人投入當沖市場，卻發現「明明看對方向，為什麼還是賠錢？」，隨著交易門檻降低、手機下單普及，越來越多人嘗試用「當天買賣賺價差」的方式快速累積資金，但實際情況卻與想像落差極大，市場研究與財經專家普遍指出，當沖交易中，長期能穩定獲利者不到兩成，多數投資人最終反而陷入反覆虧損的循環。

表面上看，當沖像是一場速度與判斷力的競賽，但實際上更接近一場高強度的心理與技術考驗，市場上也有許多教導當沖的心法，許多人誤以為只要掌握K線型態、跟著熱門題材進出，就能複製「5分鐘賺數萬」，卻忽略市場在極短時間內的波動，本質上難以被精準預測，尤其當價格受到大戶資金、演算法交易與市場情緒同步影響時，個人投資者往往處於資訊與速度的劣勢。

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近年多項AI與金融研究也進一步點出關鍵短線價格變動具有高度隨機性，即使透過大量數據與模型訓練，也難以在極短時間內穩定預測走勢，這意味著，多數人以為「看懂盤勢」的瞬間，其實很可能只是隨機波動中的巧合，而非可複製的策略，當投資人誤把運氣當實力，就容易在下一次操作中放大部位，最終承擔更大虧損。

除了不可預測性，當沖最大的陷阱還來自於「過度交易」與「情緒失控」，在高頻操作下，投資人容易因一兩次成功而過度自信，或在連續虧損後急於翻本，進一步忽略停損紀律，這種心理壓力不僅影響判斷，也讓操作偏離原本策略，形成越努力、反而賠越多的惡性循環。

值得注意的是，當沖並非完全不可行，本質上是一項高門檻技能，而非一般人可以輕易複製的獲利模式，成功的短線交易者，往往具備嚴格的資金控管能力、清晰的進出場策略，以及長時間累積的市場經驗，甚至需要專業設備與資訊優勢支撐，並不是單純「多看盤就會賺」。

在市場熱度持續升溫的情況下，專家也提醒，投資人應重新評估自身風險承受度與交易習慣，避免被「快速致富」的想像吸引而忽略潛在風險，與其追逐短線波動，不如回歸穩健的投資策略，才是多數人可長久堅持的選擇。