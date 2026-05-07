基隆港務分公司深耕永續　榮獲「第四屆ESG物流永續獎」金獎

▲台北市交通文教基金會張家祝董事長(左)頒發基隆分公司蘇建榮總經理(右)場域環境永續金獎。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司憑藉卓越的綠色港口經營與場域永續實踐，於社團法人台灣全球商貿運籌發展協會主辦第四屆ESG物流永續獎中脫穎而出，榮獲場域環境永續組金獎肯定。頒獎典禮於今(7)日上午在台北萬豪酒店盛大舉行，由基隆分公司蘇建榮總經理代表受獎，展現港務公司在ESG(環境、社會、公司治理)領域的深厚實力。

台灣全球商貿運籌發展協會自2003年成立以來，致力於整合產官學研資源，促進全球商貿運籌繁榮。面對全球氣候變遷挑戰，該協會特別設立「ESG物流永續獎」，旨在獎勵積極推動物流永續、提升市場競爭力並捍衛環境的典範企業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆港務分公司轄管基隆港、台北港及蘇澳港等三大國際商港，憑藉深厚的永續實力，繼 2023年及2024年獲獎後，今年再度蟬聯金獎肯定，達成連續摘金的卓越紀錄，充分顯現其場域經營與環境保護方面的長期投入，獲各界高度認可。

該分公司表示，為落實2050年淨零碳排願景，公司長期深耕綠色港口轉型，致力打造高效、低碳的現代化港埠場域。今年蟬聯金獎的關鍵，在於成功導入「蘇澳港地磅智慧化系統」，該系統藉由整合門哨、地磅及理貨作業，推動無紙化電子憑證與作業流程數位化，大幅縮短車輛待檢及怠速時間，有效降低運輸碳足跡。

此外，透過改善現場作業環境，不僅減少司機頻繁上下車的負擔，更降低重車對橋樑道路的損耗，並提升職業安全。此舉成功將科技創新轉化為永續動能，實現智慧物流與環境永續共榮的實質成效。

該分公司強調，身為港口經營管理之關鍵角色，未來將持續秉持「創新科技」與「綠色轉型」雙軌並進之策略。除致力於港埠作業與場域環境的優化與改善，更計畫在商港物流鏈中導入多元永續作為，不僅厚植企業自身的ESG競爭力，更期盼能嘉惠港區關聯產業，與航商、物流業者攜手構建低碳、共榮、韌性的永續港埠生態圈。