台股創高後更難賺　績效翻倍操盤手教你避開假AI

▲王偉哲強調，未來市場會用放大鏡檢視AI供應鏈。

圖文／鏡週刊

台股站上4萬點，AI仍是市場主旋律，但投資環境正在快速轉變。過去2年只要搭上AI題材就能享有高評價，如今市場開始「算帳」，企業能否將龐大資本支出轉化為實際營收與獲利，成為股價續航關鍵。換言之，下半年將是AI從「預期」走向「驗證」的分水嶺，投資邏輯也將全面翻轉。

AI需求大爆發，科技股成為台股投資重中之重；其中，台股基金科技類型中，近6個月玉山科技島基金報酬率高達123%，近1年更是狠賺逾270%，成績相當亮眼，績效技壓群雄。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台股強勢攻上4萬點，市場熱度未減，但投資邏輯卻不同以往。他直言，接下來市場將從「聽故事」轉為「盯財報」，AI投資正式進入殘酷驗證期。

過去2年，AI帶動資本市場全面上揚，從晶片設計、先進製程到伺服器供應鏈，幾乎全面受惠。尤其台積電在AI需求帶動下持續上修展望，加上Google、Microsoft與Amazon等雲端巨頭資本支出維持高檔，讓整個AI產業鏈具備高能見度。

但王偉哲提醒，市場不會永遠買單「預期」；「過去大家只看投入多少AI，但現在市場要看的是，這些投資如何轉成營收與獲利。」這樣的轉變，已開始反映在股價表現上。部分AI企業持續投入巨額資本支出，但營收轉化速度不如預期，股價就會出現震盪修正；反之，能夠證明AI帶來實質成長的企業，則能持續獲得資金青睞。

換言之，市場將出現明顯分化；亦即有變現能力的廠商，評價持續上修；若變現不如預期，就會面臨修正壓力。王偉哲強調，這正是AI產業進入成熟期的必經過程；這樣的轉變並不代表AI行情結束，而是進入更高難度階段；市場不能再用「只要是AI就會漲」的邏輯操作，必須回歸基本面。

同時，他也觀察到市場對AI的檢視標準正在快速提高；過去只要成長即可，如今則開始要求：成長是否持續、獲利是否改善，且投資回收期是否合理，「未來市場會用放大鏡檢視AI公司。」對投資人而言，這代表策略必須同步調整；說穿了就是掌握3重點。

第1，不再追逐題材，而是聚焦企業競爭力；第2，重視營收與獲利轉化，而非單純成長；第3，提高選股精準度，避免買到「假AI」。

在台股高檔環境下，王偉哲的操作策略並非轉趨保守，而是動態調整；「若遇到市場修正，持股減碼順序會以高本益比個股優先調節；其次是2、3線AI受惠股，而核心權值、龍頭股則會持續保留。」他強調，如果AI需求放緩，最先受影響的一定是2、3線外溢受惠股。

總結來看，AI仍是未來最重要的投資主軸，但市場已從「全面上漲」轉為「精選個股」；真正能留下來的，就是那些交出獲利成績單的公司。



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