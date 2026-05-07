高檔震別亂跑　老牌基金經理人揭AI長線布局術

▲從上游半導體到下游伺服器，台系AI價值鏈是支撐台股多頭的關鍵。

圖文／鏡週刊

當台股站上4萬點關卡，市場情緒從驚喜轉為不安。過去「5窮6絕」的季節性魔咒，是否真能在AI浪潮下被徹底改寫？在指數創高的背後，是資金推動的狂熱，還是產業基本面的結構性翻轉？國泰小龍基金經理人黃維泰，提出一套高檔操作想法。

台股在4月大漲超過7,200點，5月第1個交易日即正式站上4萬點整數關卡，市場一片沸騰。台股基金長青樹國泰小龍，自1994年3月成立以來，歷經多次科技轉型週期，選股操作靈活，中長期績效居同類型基金前段班；投資人定期定額該基金3年，獲利超過1倍。

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隨著大盤站上4萬點，國泰小龍基金經理人黃維泰觀察，AI讓「淡季」消失，5窮6絕正在被改寫。過去台股存在明顯的季節循環，但今年市場卻出現結構性變化。

黃維泰指出，半導體與AI產業已成為撐盤主軸，尤其AI算力需求持續擴張，使企業資本支出維持高檔，直接改變產業景氣循環節奏。「今年的5月、6月，很可能是淡季不淡，甚至出現資金續航狀況。」

這樣的轉變，背後關鍵在AI產業進入「商業化落地」階段；隨著全球科技巨頭在財報中持續上調資本支出，AI不再只是未來願景，而是已經開始轉化為實質營收與獲利。從先進製程到封裝測試，再到伺服器、電源與網通設備，台灣供應鏈幾乎全面參與。

攤開國泰小龍基金關鍵持股，半導體龍頭台積電在2奈米先進製程與CoWoS高階封裝技術居領先優勢，在全球AI晶片需求爆發下，持續掌握主導權，橫掃全球逾2/3訂單，獲利動能持續攀升；而在測試領域，高階探針卡大廠旺矽受惠晶片複雜度提升，需求同步放大。

至於伺服器部分，隨著AI運算密度提高，電力與散熱技術成為關鍵瓶頸，也帶動相關企業營運動能。像是日前台達電市值突破5兆元大關，穩坐液冷散熱龍頭；致茂則受上月法說會利多激勵，旗下AI電源測試與光子學（Photonics）方案，亦帶動毛利率與營收攀上巔峰，長線布局信心強勁。隨著AI伺服器架構升級，驅動電力與散熱產業變革，網通大廠智邦也憑藉「全光網路」布局，與AIDC交換器商機深受市場青睞。

由於這些產業彼此串聯，建構完整「台系AI價值鏈」，成為支撐台股長線多頭重要基礎。黃維泰強調，在AI產業快速變動環境中，能夠即時調整持股、捕捉新機會，才是勝出關鍵。換言之，台股的長多架構扎實，但投資方式必須進化，從過去憑藉景氣循環，到現在關注產業結構與技術門檻，市場邏輯已經不同。

尤其，當「5窮6絕」逐漸成為歷史，投資人也需建立新的操作框架。在高檔震盪中保持紀律，在產業變革中持續挖寶，才有機會在不斷創高的行情下站穩腳步。



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