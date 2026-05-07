台股、台積電雙寫史上最高收盤　指數漲794點至41933

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲794.93點，以41933.78點作收，雖未能守住42000點整數關卡，但仍刷史上最高收盤，漲幅1.93％，成交量1兆1943.41億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲121.11點開出，指數開高走高，盤中最高達42156.06點，寫史上最高，最低41259.96點，終場收在41933.78點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到2310元，漲幅2.67％；鴻海（2317）上漲1.5元至253.5元；聯發科（2454）下跌10元至3420元；廣達（2382）下跌2.5元來到344元；長榮（2603）上漲1.5元至213.5元。
今天漲幅前5名個股為川湖（2059）上漲440元，漲幅10％；光寶科（2301）上漲18.5元，漲幅10％；怡利電（2497）上漲5.5元，漲幅10％；光鋐（4956）上漲4.8元，漲幅10％；競國（6108）上漲2.2元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為健策（3653）下跌430元，跌幅9.99％；視陽（6782）下跌22.5元，跌幅9.96％；高力（8996）下跌90元，跌幅7.73％；宇隆（2233）下跌20.5元，跌幅6.5％；台揚（2314）下跌0.85元，跌幅6.16％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|川湖（2059）
|4840.0
|▲440.0
|▲10.0％
|光寶科（2301）
|203.5
|▲18.5
|▲10.0％
|怡利電（2497）
|60.5
|▲5.5
|▲10.0％
|光鋐（4956）
|52.8
|▲4.8
|▲10.0％
|競國（6108）
|24.2
|▲2.2
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|健策（3653）
|3875.0
|▼430.0
|▼9.99％
|視陽（6782）
|203.5
|▼22.5
|▼9.96％
|高力（8996）
|1075.0
|▼90.0
|▼7.73％
|宇隆（2233）
|295.0
|▼20.5
|▼6.5％
|台揚（2314）
|12.95
|▼0.85
|▼6.16％
資料來源：證交所
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