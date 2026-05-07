台股、台積電雙寫史上最高收盤　指數漲794點至41933

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲794.93點，以41933.78點作收，雖未能守住42000點整數關卡，但仍刷史上最高收盤，漲幅1.93％，成交量1兆1943.41億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲121.11點開出，指數開高走高，盤中最高達42156.06點，寫史上最高，最低41259.96點，終場收在41933.78點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到2310元，漲幅2.67％；鴻海（2317）上漲1.5元至253.5元；聯發科（2454）下跌10元至3420元；廣達（2382）下跌2.5元來到344元；長榮（2603）上漲1.5元至213.5元。

今天漲幅前5名個股為川湖（2059）上漲440元，漲幅10％；光寶科（2301）上漲18.5元，漲幅10％；怡利電（2497）上漲5.5元，漲幅10％；光鋐（4956）上漲4.8元，漲幅10％；競國（6108）上漲2.2元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為健策（3653）下跌430元，跌幅9.99％；視陽（6782）下跌22.5元，跌幅9.96％；高力（8996）下跌90元，跌幅7.73％；宇隆（2233）下跌20.5元，跌幅6.5％；台揚（2314）下跌0.85元，跌幅6.16％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 川湖（2059） 4840.0 ▲440.0 ▲10.0％ 光寶科（2301） 203.5 ▲18.5 ▲10.0％ 怡利電（2497） 60.5 ▲5.5 ▲10.0％ 光鋐（4956） 52.8 ▲4.8 ▲10.0％ 競國（6108） 24.2 ▲2.2 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 健策（3653） 3875.0 ▼430.0 ▼9.99％ 視陽（6782） 203.5 ▼22.5 ▼9.96％ 高力（8996） 1075.0 ▼90.0 ▼7.73％ 宇隆（2233） 295.0 ▼20.5 ▼6.5％ 台揚（2314） 12.95 ▼0.85 ▼6.16％

資料來源：證交所