直擊／聯發科銅鑼研發資料中心公開　擁全台首座DGX B200運算平台

▲聯發科研發資料中心採用單相浸沒式冷卻技術，將伺服器完全浸入非導電絕緣液中運轉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／苗栗報導

IC設計大廠聯發科（2454）宣布啟用座落於苗栗銅鑼科學園區的研發資料中心，以因應AI時代邊緣AI與雲端AI解決方案的研發需求。聯發科銅鑼研發資料中心擁有全台首座以NVIDIA DGX B200平台趨動之NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集打造的AI高算力運算平台，更是全台第一座大規模導入新式節能浸沒式冷卻技術的研發資料中心，並採用晶圓廠等級的穩定供電系統設計，今日也首度對外公開，讓外界一窺全台首座 DGX B200趨動的最先進資料中心。

聯發科在主要營運據點皆有資料中心支持全球營運與研發需求，並於2023年起在苗栗銅鑼科學園區遵循綠建築最高等級的鑽石級規格打造研發資料中心，採用模組化設計，規劃分為三期建置，第一期於2026年完工啟用，未來將依不同階段的業務成長與實際需求，彈性逐步投入建置資源。

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聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科技在AI產業大趨勢下擁有許多成長機會，並積極投資高效能運算平台、Wi-Fi 7/8、5G衛星通訊、6G、先進製程以及先進封裝等關鍵技術，布局從邊緣AI與雲端AI的解決方案。今年啟用的聯發科技研發資料中心，不僅展示聯發科技在龐大的AI商機中長期布局全球研發與營運，並朝成長目標穩步前行的決心，更以節能、永續的高標準建置，實現聯發科對永續的承諾。

▲聯發科打造全台首座以NVIDIA DGX B200平台驅動NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集。（圖／記者高兆麟攝）



為加速人工智慧的研發進程，聯發科打造全台首座以NVIDIA DGX B200平台驅動NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集為核心，兼具擴展性、成本效益且安全可靠的AI訓練與推論平台。此平台不僅有效提升研發工作效率，更能支援大規模的模型算力需求，每月可處理高達1380億個Token，達成超過2.4萬次的模型訓練迭代，更能透過包含NVIDIA NIM 推論微服務、TensorRT-LLM以及更多其它軟體開發架構（Software Stacks）將推論速度提升40%，以及將Token傳輸量提高60%，支持聯發科從邊緣到雲端各類高階產品的研發需求。

聯發科研發資料中心採用「單相浸沒式冷卻技術」，將伺服器完全浸入專為傳導熱能設計的非導電絕緣液中運轉，能源使用效率優化至PUE（Power Usage Effectiveness）1.1，提升冷卻效率2.6倍。該技術不僅讓伺服器維持穩定的運作溫度，還能隔絕空氣中的灰塵並免除風扇運轉噪音與震動更提升伺服器穩定性。

▲聯發科採用的單相浸沒式冷卻技術，冷卻液僅需要常溫就可以運作。（圖／記者高兆麟攝）



新落成的聯發科銅鑼研發資料中心採用晶圓廠等級的高標準建置供電系統，全區配備2N雙備援電力系統以及全載備用發電機組，不受分區輪流停電限制，建構完善的供電防護機制，確保研發資料中心維持最高運作效率，為研發團隊提供可靠、穩定的算力後盾。

此外，聯發科自2022年承諾以來致力實現2050年淨零排放目標，在研發資料中心積極導入多項節能減碳措施，例如在能源管理上，大規模導入新式節能的「單相浸沒式冷卻技術」以提升運算效能並降低能耗；在研發資料中心上方建置自用太陽能板，規劃235kW容量，年發電量可達28萬度（約等同67個家庭年用電量）。在水資源管理上亦展現具體作為。除民生用水維持使用自來水外，廠區空調與冷卻系統開始採用銅鑼科學園區再生水，其中，廠區空調更透過精密循環系統，將再生水作為主要冷卻介質，大幅降低對自然水資源的依賴。