200萬桶原油運到了！台塑君善輪通過荷莫茲海峽　今午駛進麥寮港區

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

台塑海運旗下超大型原油輪（VLCC）「君善輪（Fpmc C Lord）」載運約200萬桶沙烏地原油，在美伊衝突暫時停火、荷莫茲海峽一度恢復通行期間順利離開中東海域，歷經長途航行後，今（7）日中午正式駛入雲林麥寮港，預計展開後續卸油作業。

▲君善輪載運約200萬桶沙烏地原油今日中午正式駛入雲林麥寮港。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

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據了解，美伊戰事於4月中旬短暫降溫後，伊朗一度重新開放荷莫茲海峽通行，而懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪，也成為少數成功通過該海域的大型油輪之一。船上裝載約200萬桶原油，自沙烏地阿拉伯出發後，經荷莫茲海峽進入印度洋，再穿越麻六甲海峽，近日逐步接近台灣西部外海。

君善輪船長約333公尺、船寬約60公尺，昨日已現蹤嘉義、雲林外海，並持續朝麥寮港方向航行。今天上午船隻一度接近港區，但隨後又折返至口湖外海待命，直到中午12時50分左右正式駛入麥寮港，並於下午1時30分完成靠泊，接下來將進行相關進港與卸貨程序。

台塑化總經理林克彥表示，台塑化5月煉油產能開動率，預計將由4月的43％提升至6成以上，6月則可望進一步提高至8成。林克彥指出，公司每月都有約7艘載運200萬桶原油的油輪抵台，君善輪只是其中之一，此次能順利返台靠港，也感謝台塑海運團隊與船員的努力，後續公司也將安排慰問。

經濟部先前曾指出，台灣每日原油需求量約15萬桶，此次君善輪所載的200萬桶原油，約可支應國內近半個月的需求量。在國際局勢與中東航運風險仍具不確定性的情況下，這批原油順利抵台，也受到外界關注。