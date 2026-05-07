ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

第四屆ESG物流永續獎頒獎　萬泰物流、中保物流與基隆港再次獲獎

▲第四屆ESG物流永續獎-金獎獲獎企業合影。（圖／商貿運籌協會提供）

▲第四屆ESG物流永續獎-金獎獲獎企業與頒獎人交通文教基金會董事長張家祝博士(右四)合影。（圖／商貿運籌協會提供）

記者張佩芬／台北報導

由社團法人台灣全球商貿運籌發展協會(GLCT)主辦、經濟部指導的「第四屆ESG物流永續獎頒獎典禮」，今(7)日在萬豪酒店隆重舉行，各界代表共同見證台灣物流產業在低碳轉型、綠色創新及韌性治理上的卓越成果。其中，萬泰物流、中保物流及台灣港務基隆分公司再次榮獲獎項，充分展現其持續精進與深耕永續的實力與決心，成為產業標竿。

本次盛會不僅展現產業持續深化實踐ESG的具體成效，更回應全球淨零碳排趨勢。同時，藉由頒獎表揚企業在ESG物流永續上的卓越表現，凸顯產業與綠色永續物流的融合，躍升為國家推動永續發展的重要動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆典禮邀請前經濟部部長、現任交通文教基金會董事長張家祝博士蒞臨致詞頒獎。張家祝指出，未來企業的競爭，不只是產品與價格的競爭，而是整體供應鏈永續能力的競爭。而物流業，正位於這場轉型的核心。今天物流產業推動 ESG，不只是回應國際趨勢，更是在建立未來的競爭力。張董事長亦對在場企業給予高度肯定，大家現階段在ESG領域的投入，將成為企業的重要資產；因為ESG已逐漸從「成本投入」轉變為「競爭優勢」與「資本市場信任」的重要來源。

▲第四屆ESG物流永續獎-傑出獎獲獎企業與頒獎人經濟部商業發展署蘇文玲署長(右五)合影。（圖／商貿運籌協會提供）

第四屆ESG物流永續獎-傑出獎獲獎企業與頒獎人經濟部商業發展署蘇文玲署長(右五)合影。（圖／商貿運籌協會提供）

經濟部商業發展署蘇文玲署長於致詞時表示，面對全球減碳浪潮，政府正積極推動多項AI智慧應用、綠色能源政策及強化企業韌性計畫，以支持產業的轉型升級與永續發展。蘇署長強調，目前署內以「效率提升」與「永續發展」雙軌並進，聚焦AI智慧應用、綠色能源導入及企業韌性強化等措施，協助產業在轉型升級過程中，兼顧環境效益與營運效率。未來也期待業界與政府攜手合作，將ESG挑戰轉化為競爭優勢，共同打造具國際影響力的綠色智慧物流環境。

GLCT賈凱傑理事長報告指出，面對全球地緣政治、氣候變遷、強化韌性的種種考驗，物流業已成為扳動供應鏈永續發展的槓桿。賈凱傑強調，GLCT始終致力於推動物流產業升級，透過ESG評獎持續鼓勵更多物流企業投入綠色永續行動，將環境保護、社會責任與公司治理落實到日常的營運之中，打造更韌性、更永續的生態系，讓台灣在全球供應鏈中永遠不可取代。

▲商貿運籌協會賈凱傑理事長、經濟部商業發展署蘇文玲署長、交通文教基金會董事長張家祝博士分別在典禮上上致詞。（圖／商貿運籌協會提供）

▲商貿運籌協會賈凱傑理事長、經濟部商業發展署蘇文玲署長、交通文教基金會董事長張家祝博士分別在典禮上致詞。（圖／商貿運籌協會提供）

本屆「ESG物流永續獎」仍然依企業規模，分為「金獎」與「傑出獎」。本屆獲獎企業的特色是在推動與低碳、綠色及創新方面，表現都極為出色。金獎與傑出獎的得主名單如下：

1. 金獎：

· 物流作業永續組：萬泰物流供應鏈(股)公司、捷和物流(股)公司

· 場域環境永續組：中保物流(股)公司、虎山實業(股)公司、台灣港務(股)公司基隆港務分公司

· 創新應用永續組：全日物流(股)公司、金財通商務科技服務(股)公司、華經資訊企業(股)公司

2. 傑出獎：

· 物流作業永續組：安聯速運(股)公司、新昱物流(股)公司、穩達商貿運籌(股)公司

· 能源運用永續組：東昱物流(股)公司

· 創新應用永續組：便利網通科技(限)公司、威剛智高(股)公司、恆翔物流科技(股)公司、三維人(股)公司、嘉泰興(股)公司、湛積(股)公司、和廣工業(股)公司

最後，活動以「韌性領航、永續物流新價值」為題，邀請獲獎企業分享如何在競爭激烈的環境中，持續保有物流永續的精進能耐。分享主題涵蓋全日物流翁震炘執行副總分享「前瞻永續物流--重構一站式生鮮冷鏈新價值」、金財通商務科技公司侯俊宏部長分享「LogiFlow--建構AI綠色物流生態全鏈」、威剛智高簡川翔經理分享「高效綠能電動載具--城市配送新型態」、湛積公司石穎哲總經理分享「商用車隊智慧轉型--重塑綠色運輸」、以及恆翔物流徐士偉董事長分享「低碳循環包材--智慧物流解決方案」，全面展現產業在低碳轉型與創新應用上的實務成果。並透過案例的交流與經驗分享，提供各界具高度參考價值的實務典範，以帶動更多企業投入ESG物流永續發展行列。

關鍵字： ESG物流永續萬泰物流中保物流基隆港再次獲獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙雨凡睜眼睡覺狂被拍 　坐等嚴成玹整理照片！

推薦閱讀

快訊／僅1天！00403A規模飆破千億刷紀錄　狂買台積電、聯電

快訊／僅1天！00403A規模飆破千億刷紀錄　狂買台積電、聯電

台股主動式ETF新兵統一台股升級50（00403A）今（12）掛牌首日爆出逾418萬張驚人天量，盤後發行公司統一投信公告00403A基金規模由前一天的791億元大增至1176.84億元，光1個交易日就衝出385億元，而成份股中除了擴大持有台積電（2330）、聯電（2303）以外，同時將欣興（3037）的持股排序由第7名拉至第5名。

2026-05-12 18:36
快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合　散熱股王上榜

快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合　散熱股王上榜

證交所、櫃買中心今（12）日公告8檔新增處置股，自明（13）日起一路關到5月26日，其中虧損卻飆上漲停的網通股安瑞-KY（3664）因近6個交易日漲約6成遭處「60分鐘撮合」罰最重，散熱股王健策（3653）因屬第2次處置，列為20分鐘撮合。

2026-05-12 18:23
台積電今年首季配發現金股利7元　創歷史新高

台積電今年首季配發現金股利7元　創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，會中決議核准配發 2026 年第一季之每股現金股利 7.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年9月 22 日，除息交易日則為 2026 年 9 月 16 日。另外，也通過核准資本支出及通過多項人事案。

2026-05-12 17:48
快訊／史上最大罰單！台中銀內鬼助詐團洗錢　金管會重懲3200萬元

快訊／史上最大罰單！台中銀內鬼助詐團洗錢　金管會重懲3200萬元

台中銀（2812）接連出包，涉嫌勾結詐團洗錢，金管會表示，該銀行辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反銀行法內控內稽核，以及洗錢防制法等規定，核處3200萬元罰鍰，寫下單一金融業者單次裁罰最高紀錄。

2026-05-12 16:16
投信買超台股384億創史上第二大　買最多10檔一次看

投信買超台股384億創史上第二大　買最多10檔一次看

台股周二（12日）指數一度來到42253點創新猷，隨著一檔檔新主動型ETF發行，為投信法人增添銀彈，證交所統計，今日投信買超台股金額高達384.45億元，創史上第2大，也是連續15個交易日買進，其中聯電（2303）、台積電（2330）居今日買超前二大。

2026-05-12 17:21
「華爾街新寵」英特爾、AMD狂飆刷新高　2上市櫃公司趁勢賣股

「華爾街新寵」英特爾、AMD狂飆刷新高　2上市櫃公司趁勢賣股

隨著AI主流題材轉向AI代理（AI agents)，CPU的需求大爆發，英特爾（Intel）和超微（AMD）接棒成為市場新寵，股價飆升同步寫下歷史新高，上市櫃台企業趁勢賣股，其中龍巖（5530）已處分Intel，獲利超過新台幣2億元，至於英業達（2356）今（12日）董事會通過要處分AMD約7.8萬股。

2026-05-12 16:19
券商賺爛！台股爆兆元巨量　龍頭元大證4月賺52億破紀錄

券商賺爛！台股爆兆元巨量　龍頭元大證4月賺52億破紀錄

台股頻爆單日兆元天量，券商也跟著賺飽飽。龍頭券商元大證今（12）日公告4月稅後純益52.44億元，累計前4個月稅後純益139.8億元，已占去年全年的57.24%，每股稅後純益（EPS）高達2.12元，也較去年同期大增169.51%。

2026-05-12 16:09
萬海首季EPS2.73元　備貨需求提前升溫預期將帶動5月後的出貨動能

萬海首季EPS2.73元　備貨需求提前升溫預期將帶動5月後的出貨動能

萬海航運今(12)日公告第一季合併營收為新台幣336.41億元，較去年同期減少9.3%；營業淨利為新台幣58.25億元，年減37%；歸屬母公司稅後淨利新台幣76.72億元，年減12.1%，EPS2.73元。公司從需求端觀察，貨主為確保供應鏈穩定，加上傳統旺季備貨需求提前升溫，預期將帶動5月後的出貨動能。

2026-05-12 16:30
祥碩首季EPS達24.85元　第二家ASIC客戶下半年貢獻營收

祥碩首季EPS達24.85元　第二家ASIC客戶下半年貢獻營收

IC設計大廠祥碩科技（5269）今日舉行法說會並公佈2026年第一季合併營收為新台幣34.98億元，較去年同期增加39%；稅後淨利為新台幣18.5億元，較去年同期增加52%；毛利率50.8%；每股盈餘新台幣24.85元。董事會決議發放每股現金股利新台幣45元。

2026-05-12 15:46
記憶體群聯喜迎120億資金！　銀行爆首宗聯貸超額認購224%

記憶體群聯喜迎120億資金！　銀行爆首宗聯貸超額認購224%

記憶體飆股群聯電子（8299）今（12）日完成首宗聯貸案，資金高達120億元，在台北富邦銀行與第一銀行共同統籌主辦下獲得11家金融同業熱烈響應，最終超額認購率高達224%，充分展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。

2026-05-12 14:34

讀者迴響

熱門新聞

快訊／史上最大遺憾！　6.77億威力彩頭獎確定充公

金管會：警示戶有望跌破14萬戶　3家銀行列入黑名單

快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合　散熱股王上榜

快訊／史上最大罰單！台中銀內鬼助詐團洗錢　金管會重懲3200萬元

光通訊巨頭Lumentum帶頭衝！台股8檔矽光子漲停　大立光亮燈

快訊／僅1天！00403A規模飆破千億刷紀錄　狂買台積電、聯電

輝達攜手英特爾幹大事！　台灣概念股一次看

揭00403A選股邏輯！他曝跟另1檔ETF差異不大

龍巖「抄底英特爾」爽賺2億！低調神持股曝光

台積電今年首季配發現金股利7元　創歷史新高

00403A今掛牌！專家提醒緊盯1數據再進場

快訊／00403A掛牌！17分鐘破135萬張大量　刷新台股ETF新紀錄

投信買超台股384億創史上第二大　買最多10檔一次看

快訊／00403A開獎！規模791億元史上第2　台積電、台光電列前10大

台股飆新高！漲367點至42157　台積電漲15元至2250

聯電飆漲停價104.5元！　睽違26年重返百元俱樂部

台股飆新高！　2大券商急籌300億資金再入市

韓股大怒神！ 獨吃「韓記憶體紅利」00735重回百元價　創高後轉跌

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加
周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366