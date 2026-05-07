第四屆ESG物流永續獎頒獎　萬泰物流、中保物流與基隆港再次獲獎

▲第四屆ESG物流永續獎-金獎獲獎企業與頒獎人交通文教基金會董事長張家祝博士(右四)合影。（圖／商貿運籌協會提供）

記者張佩芬／台北報導

由社團法人台灣全球商貿運籌發展協會(GLCT)主辦、經濟部指導的「第四屆ESG物流永續獎頒獎典禮」，今(7)日在萬豪酒店隆重舉行，各界代表共同見證台灣物流產業在低碳轉型、綠色創新及韌性治理上的卓越成果。其中，萬泰物流、中保物流及台灣港務基隆分公司再次榮獲獎項，充分展現其持續精進與深耕永續的實力與決心，成為產業標竿。

本次盛會不僅展現產業持續深化實踐ESG的具體成效，更回應全球淨零碳排趨勢。同時，藉由頒獎表揚企業在ESG物流永續上的卓越表現，凸顯產業與綠色永續物流的融合，躍升為國家推動永續發展的重要動能。

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本屆典禮邀請前經濟部部長、現任交通文教基金會董事長張家祝博士蒞臨致詞頒獎。張家祝指出，未來企業的競爭，不只是產品與價格的競爭，而是整體供應鏈永續能力的競爭。而物流業，正位於這場轉型的核心。今天物流產業推動 ESG，不只是回應國際趨勢，更是在建立未來的競爭力。張董事長亦對在場企業給予高度肯定，大家現階段在ESG領域的投入，將成為企業的重要資產；因為ESG已逐漸從「成本投入」轉變為「競爭優勢」與「資本市場信任」的重要來源。

▲第四屆ESG物流永續獎-傑出獎獲獎企業與頒獎人經濟部商業發展署蘇文玲署長(右五)合影。（圖／商貿運籌協會提供）

經濟部商業發展署蘇文玲署長於致詞時表示，面對全球減碳浪潮，政府正積極推動多項AI智慧應用、綠色能源政策及強化企業韌性計畫，以支持產業的轉型升級與永續發展。蘇署長強調，目前署內以「效率提升」與「永續發展」雙軌並進，聚焦AI智慧應用、綠色能源導入及企業韌性強化等措施，協助產業在轉型升級過程中，兼顧環境效益與營運效率。未來也期待業界與政府攜手合作，將ESG挑戰轉化為競爭優勢，共同打造具國際影響力的綠色智慧物流環境。



GLCT賈凱傑理事長報告指出，面對全球地緣政治、氣候變遷、強化韌性的種種考驗，物流業已成為扳動供應鏈永續發展的槓桿。賈凱傑強調，GLCT始終致力於推動物流產業升級，透過ESG評獎持續鼓勵更多物流企業投入綠色永續行動，將環境保護、社會責任與公司治理落實到日常的營運之中，打造更韌性、更永續的生態系，讓台灣在全球供應鏈中永遠不可取代。

▲商貿運籌協會賈凱傑理事長、經濟部商業發展署蘇文玲署長、交通文教基金會董事長張家祝博士分別在典禮上致詞。（圖／商貿運籌協會提供）

本屆「ESG物流永續獎」仍然依企業規模，分為「金獎」與「傑出獎」。本屆獲獎企業的特色是在推動與低碳、綠色及創新方面，表現都極為出色。金獎與傑出獎的得主名單如下：

1. 金獎：

· 物流作業永續組：萬泰物流供應鏈(股)公司、捷和物流(股)公司

· 場域環境永續組：中保物流(股)公司、虎山實業(股)公司、台灣港務(股)公司基隆港務分公司

· 創新應用永續組：全日物流(股)公司、金財通商務科技服務(股)公司、華經資訊企業(股)公司

2. 傑出獎：

· 物流作業永續組：安聯速運(股)公司、新昱物流(股)公司、穩達商貿運籌(股)公司

· 能源運用永續組：東昱物流(股)公司

· 創新應用永續組：便利網通科技(限)公司、威剛智高(股)公司、恆翔物流科技(股)公司、三維人(股)公司、嘉泰興(股)公司、湛積(股)公司、和廣工業(股)公司

最後，活動以「韌性領航、永續物流新價值」為題，邀請獲獎企業分享如何在競爭激烈的環境中，持續保有物流永續的精進能耐。分享主題涵蓋全日物流翁震炘執行副總分享「前瞻永續物流--重構一站式生鮮冷鏈新價值」、金財通商務科技公司侯俊宏部長分享「LogiFlow--建構AI綠色物流生態全鏈」、威剛智高簡川翔經理分享「高效綠能電動載具--城市配送新型態」、湛積公司石穎哲總經理分享「商用車隊智慧轉型--重塑綠色運輸」、以及恆翔物流徐士偉董事長分享「低碳循環包材--智慧物流解決方案」，全面展現產業在低碳轉型與創新應用上的實務成果。並透過案例的交流與經驗分享，提供各界具高度參考價值的實務典範，以帶動更多企業投入ESG物流永續發展行列。