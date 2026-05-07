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00878靠5金控股利挹注68億元　規模衝破5000億

▲ 國泰金外觀。（圖／國泰金提供）

▲ 國泰金等5家金控配息，挹注00878約68億元利息進帳。圖為國泰金外觀（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰永續高股息（00878）規模正式突破新台幣5,000億元大關，國泰投信表示，13家金控2026年股利政策陸續揭曉，台股資金活水再添動能，依目前各家金控董事會決議內容推估，今年整體現金股利可望發出逾新台幣3000億元，00878成分股涵蓋5檔大型金控股，初步估算本次可望領取逾68億元現金股利。

00878新一輪除息預計配發0.66元，為史上新高，除息日落在5月19日，參與配息最後申購日為5月18日，配息預定於6月12日發放。

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國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，富邦金今年擬配發現金股利4.25元，金額居同業之冠，國泰金則以3.5元緊追在後，含「金融股」的高股息ETF因身為股東之一，也同樣受惠。

截至5月6日，00878成分股，金融類股比重逾3成，扮演收益來源重要角色，持股權重依序為國泰金（2882）9.04%、中信金（2891）8.63%、富邦金（2881）7.05%、元大金（2885）3.52%、兆豐金（2886）1.92%，若以目前各金控董事會通過的現金股利方案試算，國泰金3.5元、中信金2.5元、富邦金4.25元、元大金1.8元、兆豐金1.75元，雖仍須經股東常會承認，但整體條件已相對明朗。

依此估算，00878本次光是金融股，合計可望帶來約新台幣68.67億元的現金股利，不過實際金額仍須依各家金控除息前最後買進日時持有股數而定。

江宇騰說明，本次金融股配息，成分股所領取的現金股利並不會立即反映於第二季配息，但將成為未來配息的重要蓄水池。值得一提的是，00878另一項核心特色在於科技成長性，目前AI相關持股比重已逾5成，聯發科（2454）為基金最大成分股，占比達9.63%，近期受惠AI ASIC應用前景看好吸引外資重新評價，多家本土券商陸續上調目標價，股價強勢走高，站上3000元整數關卡，成為市場討論焦點。

除高階AI大廠之外，00878同時布局成熟製程受惠股，分散市場風險，持有晶圓代工大廠聯電（2303）占比約9.22%。聯電專注於成熟製程，在全球先進製程產能高度吃緊下，出現訂單外溢效應，帶動成熟製程需求與報價同步回溫。此現象與先前記憶體敘事如出一轍，當AI高階製程需求爆發，HBM等產品排擠資源，反而使DDR4、DDR5等成熟製程報價上揚，獲利回流至台系供應鏈。隨台積電（2330）2、3奈米等高階製程產能滿載，成熟製程供需趨緊，聯電有望持續受惠。

江宇騰指出，AI世代下，產業輪動節奏加快，類似的結構性機會仍有望重複出現，然而市場變化快速，單一事件往往難以精準掌握，投資人若擔心錯失趨勢，建議可先以單筆布局核心部位，再搭配定期定額方式分批投入，平滑投資成本、降低進場時間點風險。00878規模逾新台幣5000億元，投資人數超過百萬，顯見流動性佳，加上具備收益與成長雙主軸策略，已是許多人存股的重要標的，適合作為長期投資工具。

關鍵字： 標籤:國泰永續高股息金融股AI持股除息

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