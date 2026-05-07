主動式ETF加1！聯博00404A於 5／18開募　萬元入手價

▲聯博00404A近期開募，由左至右聯博投信副總林炳魁、聯博集團亞太區副執行長暨聯博投信董事長翁振國、聯博投信ETF發展部副總鍾郁婕。（圖／聯博投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

去（2025）年開放主動式ETF以來，截至4月底，市場上已發行28檔主動式ETF，資產管理規模約5000億元，聯博投信看準主動投資可更彈性、靈活挑選的特性，首度跨足台股主動式ETF市場，5月18日起開始募集最新產品－聯博台灣動能收益50主動式ETF（00404A），募集期間最低申購金額1萬元。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，4月台灣ETF總規模已突破9兆元，其中台股ETF市值約占整體台灣ETF總規模6成，顯示台股ETF已成為投資人重要配置工具。她進一步說明，台灣投資人的ETF偏好自2023年起持續演進，觀察台灣ETF淨流入量前十名產品，2023、2024年以台股高息ETF與債券ETF為主，到了今（2026）年第一季，資金則轉向台股市值型ETF與台股主動式ETF。

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目前台股投資主題多元、產業輪動加速的環境下，聯博投信關注焦點涵蓋台灣AI關鍵供應鏈、中小型成長股與產業升級等三大主軸；相較於被動追蹤指數的投資方式，主動式ETF更能因應產業脈動與市況變化，成為投資人掌握台股機會的工具之一。

看準市場趨勢與投資人需求變化，聯博投信副總經理林炳魁指出，聯博00404A訴求「多元收益+成長動能」一檔到位為主要訴求；在收益方面，追求收益升級，讓投資組合的收益不只仰賴股息，而是採三路收益設計，廣納反映公司獲利能力的股息、可反映公司股價成長的淨已實現資本利得，以及因應市場波動時的已實現賣出選擇權買權之權利金收入，主動爭取收益機會，避免收益大起大落。

在投資組合配置上，聯博00404A以配置50檔核心持股為原則，林炳魁解釋，00404A透過聯博獨家選股策略層層篩選，從台股上市櫃公司超過1800檔個股中，依據基本面分析、永續分析內容等條件，篩選出約800檔投資池，再以七大因子訊號作為研究引擎，依據個別股票的多因子分數、風險模組等因素，建構投資組合。

林炳魁說明，目前聯博00404A的產業配置以科技為主，並擇優布局工業、金融等產業；其中，台灣掌握AI關鍵全球供應鏈，從晶圓、封裝、伺服器、散熱到高階板材，為全球AI算力升級的主力，聯博投資團隊看好台灣科技產業的長期競爭力，建議可以大型半導體權值股為核心引擎、電源/散熱/電子系統等為支柱，延伸至IC設計、封測、材料等供應鏈，讓投資組合整體動能放大。