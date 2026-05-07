伊朗戰爭海運費狂飆！馬士基每月多噴5億美元　喊全轉嫁客戶

▲荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

伊朗戰爭衝擊全球航運市場，油價、保險費與船舶營運成本同步攀升。全球第2大貨櫃航運商馬士基（A.P. Moller-Maersk A/S）表示，戰爭造成的石油衝擊，將明顯推高本季與下季成本，公司每月支出已增加約5億美元（約新台幣157.3億元），不過馬士基強調，有信心把成本全數轉嫁給客戶。

馬士基執行長克拉克（Vincent Clerc）接受《彭博電視》專訪表示，雖然伊朗戰爭已讓公司每月成本大增，但目前仍能維持財測，主因是過往經驗顯示，公司有能力將相關成本轉嫁給客戶。他也說，對未來幾季持續維持成本轉嫁能力抱持正面看法。

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克拉克指出，貨櫃航運需求在過去幾年一直是市場強勁支撐之一，馬士基預期第2季需求仍將延續。不過他也坦言，若後續需求轉弱，公司就必須從成本端採取行動。

馬士基稍早發布聲明指出，伊朗衝突對第1季業績影響有限。美國與以色列自2月28日開始對伊朗發動攻擊後，全球航運風險升溫，但馬士基仍維持2026年全球貨櫃市場成長2%至4%的預估。

伊朗戰爭爆發後，貨運費率雖然走高，但漲幅仍不如新冠疫情期間等過往供應鏈危機來得劇烈。不過航運業本身也是全球主要石油消費者之一，燃料價格與船舶保險成本同步上升，抵銷部分運價上漲帶來的收益。

財報方面，馬士基第1季稅息折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）達17.5億美元，優於分析師平均預期的16.6億美元，公司並維持2026年財務展望不變。

不過，馬士基也警告，2026年全球貨櫃需求前景仍「高度不確定」。公司指出，能源價格上升，加上上灣地區貿易受限，恐對成長動能帶來下行風險；該地區在2025年約占全球貨櫃貿易的6%。

荷莫茲海峽局勢同樣牽動航運市場。馬士基稍早表示，旗下懸掛美國旗幟的「Alliance Fairfax」號，已在美軍協助下通過荷莫茲海峽。伊朗戰爭爆發時，馬士基共有7艘自有或租用船舶受困波斯灣。

克拉克表示，公司其他仍在波斯灣的船隻，可能會等到情勢更安全後才會通行，因為公司不能拿船員生命冒險，也不能讓客戶貨物承受不必要風險。他說，只要局勢仍不安全，船隻就會留在當地，並指出目前海峽很大一部分已遭布雷。

市場人士認為，馬士基維持財測，代表大型航運業者仍具備成本轉嫁能力，但若油價與戰爭風險持續升高，後續壓力恐怕會逐步反映在海運報價、進出口成本，甚至終端商品價格上。