中東戰事推升原油報價　台塑四寶4月營收年增全數翻紅

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰事造成荷姆茲海峽遭到封鎖，推升原油、石化產品報價，台塑四寶公布4月營收年增率全面翻紅，台塑化（6506）4月營收615.22億元，年增率為33%，係為四寶當中成長幅度最大，南亞（1303）受惠電子材料需求暢旺、德州EG廠與南卡聚酯廠挹注，單月營收為276.81億元，創下近45個月新高，年增率達28%。

台塑（1301）4月合併營收為183.26億元，月增率5.6%、年增率13.3%，呈現年、月雙增，台塑表示，美伊戰爭帶動原油、輕油價格走揚， 4月乙烯、丙烯合約價格均較3月上漲23%， 公司各主要產品平均售價較3月上漲，平均漲幅介於20%至55%，惟中油及台塑化乙烯、丙烯原料供應減少，4月各類主要產品銷售量合計較3月減少9.7萬噸。

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南亞4月合併營收276.8億元，月增率1.9%、年增率19.4%，也是年、月雙增。南亞指出，近來中東局勢持續緊張，原料供應大受衝擊，價格劇烈波動，船舶調度吃緊，產品報價接單、產銷調配的壓力急遽升高，導致大多數產品皆呈現「量減、價增」的局面。在此同時，電子材料產品需求依然旺盛，業績攀高，德州EG廠也在利差加大、原料供應無虞的有利條件下全能生產，貢獻營收，而南卡聚酯廠因美國客戶以境內購料取代進口，轉單需要增加，加上瓶用粒進入旺季，使售價漲幅擴大，帶動公司4月營收進一步成長，創下近45個月新高。

台化（1326）4月合併營收321.1億元，月減率4.8%、年增率28.2%，台化表示，4月營收較3月減少，主因受到部分廠區檢修與下游客戶觀望影響，其中ARO-3（芳香烴三廠）進行年度檢修，PX及萃餘油回售台塑化，合計減少25.3億元；SM因安排5月定檢，提前減量銷售、備置庫存，減少5.3億元；酚酮、PTA、PS、ABS則因成本上漲推升報價，下游客戶部分轉趨觀望或減產，合計減少4.7億元。

至於台化寧波方面， PS、ABS行情高漲後，下游客戶難以轉嫁成本，採購動能萎縮，導致市況滑落，公司擇優接單，營收減少7.3億元；另萃餘油配合庫存與產銷調節，外售減少3億元。

台塑化（6505）4月合併營收615.22億元，月減率2.8%、年增率33%，台塑化表示，4月營收主要受到第二套常壓蒸餾單元（CDU#2）全月定檢，以及美伊戰爭導致中東原油交貨延宕等因素影響，原油總煉製量降至713.9萬桶，較3月1061.8萬桶，共計減少347.9萬桶，4月全產品銷售量929.2萬桶，也較3月減少309萬桶。

售價方面，4月因美伊緊張局勢趨緩，杜拜原油均價降至每桶105.7美元，較3月下跌22.8美元；不過，受荷姆茲海峽封鎖效應遞延影響，亞洲、中東部分煉油廠被迫減產，導致成品油供應快速萎縮，推升成品油現貨價格，全產品平均售價反較3月增加每桶35.2美元。

