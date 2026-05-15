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暑期最強「回饋神卡」現身！星展卡16%↑超神回饋「Apple全系列」等你抽

▲▼ 暑期最強「回饋神卡」現身！星展卡16%↑超神回饋「Apple大全 套」等你抽 。（圖／星展銀行）

▲即日起一路狂歡到8月31日，只要拿對星展信用卡，在忙碌繁瑣的日子裡，也能拿回饋享受小確幸！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

雖然5月報稅季讓大家的荷包有點空虛，但是別擔心，因為拯救錢包的神隊友已經上線！星展銀行近期宣告啟動「摘星啟程」系列活動，即日起一路狂歡到8月31日，不管是想要出國血拚、國旅享受台灣之美，還是日常超商消費支付甚至繳保費，只要拿對星展信用卡，在忙碌繁瑣的日子裡，也能拿回饋享受小確幸！

行動支付最高16%回饋超有感
任刷一筆還能抽12萬Apple套組
星展卡在手，就能讓生活不一樣！早上走進便利商店買大冰美，或是午餐叫外送，只要動動手指用「行動支付」完成結帳，每一筆都能賺到回饋。現在只要每個月一般消費達標並完成登錄，指定的「行動支付」最高竟然能享受到15%回饋，每個月最多可拿回1,500元幫荷包回血。加上使用星展eco永續卡再加1%回饋，累計回饋最高可以直接衝到16% ! 

▲▼ 暑期最強「回饋神卡」現身！星展卡16%↑超神回饋「Apple大全 套」等你抽 。（圖／星展銀行）

▲活動期間內只要隨手任刷一筆，都有機會參加抽獎，獎項是價值高達12萬元的「Apple全系列豪華套組」。

更大方的是，活動期間內只要隨手任刷一筆，都有機會參加抽獎，獎項是價值高達12萬元的「Apple全系列豪華套組」，包括iPhone 17 Pro、MacBook Air、Apple Watch S11、AirPods Pro 3以及iPad Air等，對於果粉來說，一步蒐集到「大全套」的機運簡直可遇不可求，就讓星展幫你把生活質感、工作表現一次全面升級，在家人朋友、同事客戶面前都盡顯科技時尚品味。

機票住宿跟團「刷星展卡」最高可拿19%
頂級「U.First貴賓室」也幫你優雅解鎖
工作很累，想飛的心按捺不住嗎 ?「摘星啟程」也能滿足你的旅遊需求！星展對於「海外旅遊」祭出加碼回饋，此時應該有不少卡友正在規劃暑假出國，不論是跟團搶機票、在Agoda或Trip.com等平台下訂絕美海景房，還是到國外藥妝店、名牌專櫃掃貨，只要消費達門檻並登錄，最高就有3%回饋。同步搭配前面提到的「指定行動支付回饋」活動，加上使用星展eco永續卡再加1%回饋，累計回饋最高可以直接衝到19%！

▲▼ 暑期最強「回饋神卡」現身！星展卡16%↑超神回饋「Apple大全 套」等你抽 。（圖／星展銀行）

▲星展對於「海外旅遊」也祭出加碼回饋。 

只要完成三大旅遊任務而且一般消費滿10萬元，還能額外享有全球U.First貴賓室的頂級禮遇。從踏進機場的那一刻起，就能到貴賓室裡優雅地喝杯香檳、吃個甜點，不用擠在候機室滑手機的星級旅程，讓人重新領略「度假」的真諦。

國旅最高21%大手筆回饋
再送卡友「漢來日月行館」一泊二食
不出國也沒關係，台灣還有許多隱藏版美景等著被解鎖，星展也鼓勵卡友「開啟在地旅程」！活動期間內，指定精選飯店星展卡享85折優惠；指定遊樂觀光體驗，在Klook與KKday輸入指定優惠碼消費最高8折；於國內指定交通刷星展卡並完成活動登錄，可享最高5%回饋。加上前述的「指定行動支付回饋」活動，以及星展eco永續卡再加1%回饋，累計回饋最高可以直接衝到21%！不管是搭高鐵去台南吃牛肉湯，還是租車去花東縱谷吹風，讓說走就走的「國旅」刷卡刷得一點都不心疼。

▲▼ 暑期最強「回饋神卡」現身！星展卡16%↑超神回饋「Apple大全 套」等你抽 。（圖／星展銀行）

值得一提的是，星展這次還加碼了一個夢幻獎項，只要在國內住宿、交通、遊樂體驗這三大通路消費累積滿1萬元，還能獲得一次「漢來日月行館一泊二食」的抽獎機會，刷愈多獲獎機率也就愈高。想像一下在日月潭的絕美湖景中醒來，吃著頂級餐廳提供的早餐，可以說是國內最高規格的質感假期，就讓星展直接幫你實現。

星展卡繳保費最高「1.3%回饋無上限」
打底未來、投資幸福毫不費力
除了吃喝玩樂，平日裡的精打細算也不能少。讓不少人既需要又頭痛的保費支出，星展也幫大家想好了，即日起到8月31日，只要用星展信用卡繳納保費，達標並完成登錄後，可享最高NT$1,700元刷卡金回饋，首次以星展信用卡刷保費，刷卡金再加贈300元！而大額繳款的保戶在6月30日前，還有最優1.3%刷卡金回饋無上限的繳費選擇。對於需要規劃長期保障的卡友來說，無疑是減輕負擔的實惠方案。一邊規畫，一邊獲得刷卡金，幫自己與家人打底未來毫不費力。

新戶辦星展eco永續卡「好禮三選一」
現賺300元或帶走行李箱、購物車
如果現在手上還沒有星展信用卡，現在就是申辦星展信用卡的最佳時機。星展銀行針對新戶特別推出了「eco永續卡」申辦優惠，只要線上申辦並完成指定任務後，就能在好禮三選一中挑選自己的最愛。包括可愛療癒的「MONDAY BRUCE 20吋聯名獨家胖胖箱」，讓採買生活變得更加便利「MONDAY BRUCE平拉式四輪摺疊購物車」，另外也有「300元刷卡金」提供給精打細算的卡友。

星展銀行這波面面俱到的「摘星啟程」系列活動，從生活的小細節到旅遊的大計畫，都幫卡友鋪好了通往星級生活的捷徑。在物價齊漲的時代，懂得善用工具來幫自己創造回饋，才是最高明的生活玩家，現在就拿起星展卡，開啟專屬於你的星級盛夏。

謹慎理財，信用至上
ATL活動：https://go.dbs.com/3Pc0sOg
ECO辦卡：https://go.dbs.com/4tHoCz8

關鍵字： 星展銀行信用卡行動支付國旅出國旅遊保費回饋AppleiPhone17eco永續卡

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