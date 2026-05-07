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第12屆「CEO將帥班」5/22開班　帶領企業主破局突圍

▲「將帥班」匯聚跨領域頂尖師資，課程扣緊時下最關鍵的經營課題。（圖／IEAT提供）

▲「將帥班」匯聚跨領域頂尖師資，課程扣緊時下最關鍵的經營課題。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

當美伊戰爭動盪、川普2.0關稅壓力與地緣政治緊張成為經營日常，領導者需要的不再是單一解答，而是穿越迷霧的判斷力。由台北市進出口商業同業公會(IEAT)主辦，廣受全台企業家好評的高階課程第12屆「CEO將帥班」，即將於本月22日隆重開班。僅剩最後3個名額，IEAT誠摯邀請企業決策者把握最後機會，與頂尖大師同行！

「將帥班」由管理學教父許士軍教授、前統一集團林蒼生總裁、中原大學呂鴻德教授三位顧問精心規劃。這段為期91天的淬鍊旅程，並非傳統的教科書理論，而是專為企業掌舵者設計的整體架構，涵蓋地緣政治布局、AI策略轉型、公司治理ESG及企業家心性修練等核心議題。

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本屆將帥班匯聚全台超過30位頂尖產官學領袖，打造全台唯一的「鑽石級智庫」師資陣容。針對企業主最關切的經營痛點，課程特別延攬各領域大師親臨指導：在「接班傳承」方面，由政治大學名譽講座教授司徒達賢引導家族治理智慧 ；「產經情勢」則由前經濟部長王美花、前財政部長劉憶如等，剖析地緣政治下的經貿新局。

▲CEO將帥班成軍11年，累積全台413位高階主管參與課程，是企業菁英不可錯過的學習平台。（圖／IEAT提供）

▲CEO將帥班成軍11年，累積全台413位高階主管參與課程，是企業菁英不可錯過的學習平台。（圖／IEAT提供）

面對「AI 數位轉型」浪潮，由前Google台灣總經理簡立峰與台科大教授盧希鵬導航科技趨勢；而「領袖心性修煉」更是重頭戲，邀請公益平臺基金會董事長嚴長壽、中央大學講座教授洪蘭及心理學大師吳靜吉等，深度鍛鍊領導者的內在定力。針對「永續發展」議題，則由台大管院院長陳家麟與名譽教授柯承恩坐鎮，協助企業掌握 ESG 轉型路徑，從跨維度視角協助領導者突破核心挑戰。

除了課程上的思維洗禮，本屆更安排企業參訪，深入標竿企業學習如何運用AI數位轉型與經營智慧開創新局。

將帥班學員均可加入擁有413位企業領袖的「將帥會」，與歷屆來自各產業的企業掌舵者，包含多位上市櫃公司CEO與獲獎企業負責人，透過每年辦理大師講座、國內企業參訪、海外見學團、高爾夫球敘等，跨屆交流，建立持續學習的生態圈。

將帥班自開辦11年來，已有超過300多家廠商、70多家上市櫃企業，全台413位高階主管參與課程，黃金課程，獲數百位CEO高度共鳴，包括華城電機許逸德總經理、融程電訊呂谷清董事長、南僑投資控股李勘文總裁、聯策科技林文彬董事長、正美企業蔡國輝董事長、合隆毛廠總裁陳焜耀等都強力推薦。

▲結業後成為「將帥會」一員，擴展無限人脈，串聯跨界資源。（圖／IEAT提供）

▲結業後成為「將帥會」一員，擴展無限人脈，串聯跨界資源。（圖／IEAT提供）

IEAT表示，面對生成式AI、綠色轉型、ESG永續經營、地緣政治等重要議題，將帥班持續深化課程，助力企業，開創新局。將帥12限額報名中，期待您的加入，結業後成為「將帥會」一員，擴展無限人脈，串聯跨界資源。

※訊息如下※

一、招生對象：企業經營者、董事長、總經理、高階主管、企業二代、培訓之主管等。

二、招生名額：限40名，學員需經審查。(最後三席)

三、課程時間與地點：

開班時間：115年5月22日（五）~8月21日（五），共3個月，原則隔週六全天授課(由教務單位安排)，每次授課6小時，共8次，總時數48小時。第4模組安排全天企業參訪。

地 點：台北市進出口商業同業公會8樓國貿講堂（台北市松江路350號）

聯絡人：彭小姐 02-2581-3521*413

關鍵字： CEO將帥班522開班帶領企業主破局突圍

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