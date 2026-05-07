外資買超464億狂敲群創18萬張　砍旺宏、聯電最多

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今天漲794.93點，收41933.78點為史上最高收盤，外資及陸資買超464.11億元，盤後進出明細揭曉，面板股群創（2481）獲買超18.68萬張最多，外資重砍記憶體股旺宏（2337）與晶圓代工「二哥」聯電（2306）各3.37萬張與2.52萬張。

群創今日都在平盤之上表現，盤中一度衝破30元大關至30.1元，不過尾盤漲勢收斂，終場以上漲1.65元或5.87%、每股29.75元作收，在外資大力敲進下，群創今日成交量來到85.7萬張，為上市公司成交最大標的。

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除了群創以外，外資今日買超最多9檔個股另包括：台新新光金（2887）3.99萬張、華邦電（2344）3.46萬張、力積電（6770）3.22萬張、第一金（2892）2.77萬張、彩晶（6116）2.49萬張、凱基金（2883）2.43萬張、鴻海（2317）2.2萬張、華新（1605）2.1萬張

而在賣超前10名榜單上，以旺宏被砍3.37萬張最多，聯電提款2.52萬張居次，其後依序為南亞（1303）2.03萬張、台企銀（2834）1.28萬張、南茂（8150）1.13萬張、文曄（3036）5901張、力成（6239）5865張、國泰金（2882）5849張、新唐（4919）5626張、台塑（1301）5191張

證交所指出，今日三大法人外資及陸資、投信買超，合計買超583.3億元，其中自營商賣超41.43億元，投信買超160.62億元，外資買超464.11億元。