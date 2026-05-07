當台積電與記憶體同步發動　為什麼是00991A跑在最前面？

▲台股示意照圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

台股5月7日開盤跳空大漲，加權指數一度勁揚逾1000點、最高觸及42,156點，再寫盤中歷史新高。權王台積電開高走高，最高觸及2,345元的歷史天價。

這場跳空走勢，幾乎是把美股連夜的強勢訊號完整接收，超微（AMD）財報公布後狂漲18.6%、台積電ADR單夜飆漲6.36%創歷史新高，今日台股開盤即跳空上漲85元以2,335元開出。而前一交易日已經因記憶體配置位居前段的00991A等多檔台股主動式ETF，在這波多頭續攻下，配置邏輯備受市場關注。

小哥葛：「資金在追的，就是記憶體」

針對這波盤面，財經部落客「籌碼小哥葛」近期觀察指出，5月6日台股的盤面「很單純，資金在追的，就是記憶體」，並認為AI的瓶頸「開始從算力往『資料讀取速度』移動」。

為什麼資金會這樣追？答案要從美股看起。記憶體龍頭美光（MU-US）這幾天股價連兩天大漲，市值首度站上7,000億美元，創下歷史新高。市場解讀，這代表AI需求的下一個焦點，已經從「能算多快」轉到「資料讀得多快」。而這件事，台灣的記憶體廠正好就在第一線。

台股記憶體全面點火 群聯吸金57億創史詩級紀錄

5月6日台股盤面，這個情緒被原封不動接收。華邦電、南亞科、旺宏、晶豪科、群聯同步攻上漲停，整條供應鏈成為當日最熱資金集散地。

其中群聯（8299）外資單日大舉買超逾57億元，創下該檔個股歷史最大單日買超紀錄；南亞科（2408）也出現外資、投信、自營商三大法人連三日同步站在買方的少見結構。對此，小哥葛的解讀是：「這種買盤結構，通常就不只是短線反彈那麼單純，比較像是資金開始把記憶體這條線，重新拉回比較核心的位置來看」。

00991A記憶體配置11.5% 拉開主動ETF績效

而這波行情，也讓今年陸續掛牌的多檔百億級主動式台股ETF，再次拉開績效差距。以00991A為例，目前持股中群聯約佔7.29%、南亞科約4.22%，兩檔合計記憶體相關配置約達11.5%。在5月6日這種存儲線領漲的盤面結構下，自然受惠明顯。

對照同期掛牌的00981A（主動統一台股增長），其布局重心相對偏向AI擴散端的連接元件、高成長零組件。5日連接器大廠安費諾（APH）財報後股價走弱，獲利了結壓力延伸至台股相關供應鏈，使其當日表現相對落後。

針對兩檔主動ETF當日的表現差異，小哥葛表示：「今天的績效分化，比較像是『兩種AI佈局邏輯，剛好在同一天被市場用不同方式定價』，而不是哪一邊佈局錯了」。

AI供應鏈正在分梯隊：第一梯隊已被市場圈出

小哥葛並提出一個更大的觀察框架：「AI供應鏈的資金，開始出現明顯的層級分化。算力核心（台積電）和存儲核心（群聯、美光、南亞科），正在被市場歸類成第一梯隊，『沒有這兩個，AI跑不動』的那種核心定位」。

至於周邊的連接線、機殼、散熱，「雖然也是必要零件，但只要任何一個大客戶財報雜音出來，就會先被修正」。「不同的佈局邏輯，遇到不同的市場節奏，就會走出完全不一樣的曲線」，小哥葛總結。

主動ETF的真正命題：權重是否到位

回到產品設計來看，相較於被動式ETF受限於指數成分股的調整節奏，主動式ETF的彈性在於當經理人對某條主線有判斷時，可以動態調整權重，不必等該檔個股漲進市值前50才被動納入。

這波記憶體行情是否延續，仍需後續NAND現貨報價與HBM出貨數據確認。但從美光連兩日大漲、台積電ADR單夜飆6.36%、台股5/7開盤直衝41,841的連動結果來看，佈局是否在線上、權重是否到位，已經比方向是否看對更早被市場檢驗。

接下來值得追蹤的，是各檔主動式ETF經理人在這波輪動中的下一步動作。