台股創新高，高股息ETF醒了！績效狂噴　分析師預測：漲勢還沒結束

財經中心／綜合報導

台股AI浪潮持續發酵，科技股成為市場主旋律，也讓聚焦科技高息股的復華台灣科技優息（00929）績效強勢爆發。根據CMoney統計，截至5月6日，00929今年以來股價還原報酬率已突破38%，不僅緊貼大盤表現，更大幅領先市場主、被動高股息ETF，5月6日當日甚至連台股主動式ETF也難以望其項背，資深分析師股添樂更指漲勢還沒結束，價差空間仍值得期待。

00929今年以來績效搶眼，關鍵在於其追蹤指數具備高度科技成長動能，成分股聚焦AI、半導體、IC設計、伺服器與高獲利科技族群，在AI相關產業進入獲利收割期後，受惠程度明顯優於傳統高股息ETF。不同於偏重金融、傳產的高股息產品，在本波多頭行情中，更有效掌握科技股漲勢。

此外，00929所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，於去年底改版後，因績效、配息雙雙大幅提升，被市場視為近期最具代表性高股息ETF進化策略。該指數不只強調股利率，更重視企業獲利能力、自由現金流與產業趨勢，因此在AI需求爆發、科技獲利成長背景下，更具爆發力。市場觀察指出，00929最近一次換股後，無論在報酬率、填息能力或配息表現，皆位居高股息ETF前段班。隨著科技股基本面持續轉強，加上穩定月配機制， 00929呈現出兼具「資本利得」與「現金流收益」雙重優勢。

除了績效亮眼外，00929配息同樣時時受到投資人關注。在六度調升配息金額後，00929日前公告最新配息資訊，本月每單位預估配發0.13元，維持前月水準，展現強勁配息續航力。參與本次配息最後買進日為5月19日，股息預計於6月15日發放。