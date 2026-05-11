高股息ETF誰最會飆？00929今年漲幅逾33%　直追主動式ETF

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台股強勢走高，ETF同步飆漲。統計近三日高股息ETF表現，共有11檔漲幅勝過大盤，其中以復華台灣科技優息（00929）最為強勁，短短三日累計漲幅逼近10%；該檔ETF同時也是今年以來高股息ETF績效王，漲幅逾33%，表現直追主動式ETF。00929預計5月20日除息，年化配息率逾6%，有意參與本次配息的投資人，可於5月19日前持有或買進；若著眼中長期布局，亦可進一步趁除息出現缺口時加碼買進。

台股這周以來攻勢凌厲，統計5月4日至5月6日，大盤累計上漲5.64%，不過，部分高股息ETF漲勢更勝大盤。其中，復華台灣科技優息（00929）表現最為突出，近三日累計上漲9.42%；台新AI優息動能（00962）、永豐ESG低碳高息（00930）、群益科技高息成長（00946）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）等五檔，累計漲幅也均逾7%。然而，也有部分高股息ETF表現相對疲弱，近三日累計漲幅不到2%，明顯落後大盤。

00929不僅本周漲勢驚人，也是今年高股息ETF績效冠軍。回顧過去一年，00929表現原本位居高股息ETF中段班，但自去年11月指數升級、12月完成改版後首次換股以來，績效明顯轉強，一路衝上第一名。根據CMoney統計（截至5月5日），00929近半年、今年以來報酬率（還原權息）分別達31.5%、33.3%，展現指數升級後的成效

第二、第三名依序為兆豐電子高息等權（00943）及群益科技高息成長（00946），今年以來報酬率（還原權息）分別達29.6%、28.9%；此外，國泰永續高股息（00878）、野村趨勢動能高息（00944）、台新AI優息動能（00962）等七檔，今年以來報酬率（還原權息）也均超過20%。相較之下，也有高股息ETF今年以來僅繳出個位數漲幅，顯示在台股多頭行情下，成分股能否掌握科技與AI主流題材，已成為拉開績效差距的關鍵。

填息表現方面，00929同樣維持亮眼紀錄。根據Goodinfo資料顯示，自2024年11月以來，00929已連續18次完成填息，其中僅一次歷時7個交易日，其餘17次皆在除息當日完成填息，展現穩定的填息能力。

00929將於5月20日除息，本次配息金額仍維持每股配發0.13元，以5月6日收盤價24.4元估算，單次配息率約0.53%，年化配息率約6.4%。投資人若想參與本次配息，可以把握5月19日最後買進日；若是長期投資人，亦可趁除息出現缺口時伺機買進。