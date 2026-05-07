仁寶喜迎AI大單！日企砸百億元訂638台伺服器　含5080個輝達GPU

▲圖為仁寶董事長陳瑞聰。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

仁寶（2324）迎來AI伺服器百億大單！Datasection株式會社（東證上市代號：3905）今（7）日宣布，基於與仁寶業務聯盟，決定向仁寶購買共635台配備NVIDIA最新架構「NVIDIA B300」的GPU伺服器（共5,080個GPU）。總投資額約3.25億美元（約516億日圓或102億元新台幣）。

Datasection總裁暨執行長石原典彥(Norihiko Ishihara)表示，這項投資將作為Datasection下一代人工智慧資料中心專案的核心基礎設施，預計將提供業界領先的大規模運算能力，以滿足全球最大雲端服務供應商(包括本專案重要客戶)需求。

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石原典彥指出，仁寶是全球最大原始設計製造商(ODM)之一，也是支援輝達最新人工智慧基礎設施的全球一級合作夥伴，此次雙方合作內容，已超越傳統硬體採購，為Datasection帶來了下列三項關鍵策略優勢：

一、穩定取得稀缺的先進GPU：

在全球需求激增和供應受限情況下，Datasection透過仁寶強大供應鏈，確保優先且穩定地獲得輝達最新「B300」架構GPU，這使得Datasection能夠最大限度地減少交付延遲，並確保其人工智慧資料中心營運的及時啟動。

二、世界一流的伺服器設計與技術專長：

透過運用仁寶在高密度伺服器設計和先進散熱管理方面的豐富經驗，Datasection將能夠最大限度地發揮先進GPU效能，並建立高效人工智慧運算平台。

三、全球信譽與可靠性的證明：

與世界領先製造商仁寶的緊密合作，意味著Datasection人工智慧基礎設施業務在品質和供應能力方面均符合全球標準，這使得Datasection能夠為包括一家重要客戶在內的全球最大的雲端服務供應商提供高可靠性的服務。

石原典彥表示，此次合作代表Datasection在快速發展的人工智慧市場取得最強大的競爭優勢，使其能夠在執行速度和大規模運算資源供應能力方面保持絕對領先地位，未來將以與仁寶的緊密合作關係做為基石，鞏固其在日本乃至整個亞洲人工智慧運算能力領域的關鍵供應商地位，同時顯著加速提升股東長期價值。