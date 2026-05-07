台股投資熱、鬧錢荒　金管會：券商融通未達淨值上限4倍

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股頻創新高，投資人擴大財務槓桿進行投資，券商借貸額度吃緊前提下，甚至傳出轉向銀行借貸，或抵押房屋來買股。金管會今（7）日重申，34家券商辦理融通業務占淨值比重約159%，未達淨值上限400%，不限用途資金借貸擔保品為上市櫃股票、基金和債券為主，不含信貸、不動產等；若是轉向銀行端借款，銀行也會針對5P原則進行審查，針對風控、借款人還款能力，以及擔保品價值進行全面評估。

按照現行規定，券商資金融通業務區分為信用交易、不限用途款項借貸，以及證券業務借貸款項等三大項，現行融通業務的整體金額不得超過淨值400%（也就是淨值4倍）；另一個規定，係為券商負債總額不得超過淨值6倍。

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由於台股行情太熱，投資人前仆後繼投入市場，近期市場傳出券商融通額度吃緊，今日財委會有立委針對，是否放寬券商資金融通上限一事提問。

金管會主委彭金隆回覆表示，目前券商整體貸放比例約淨值1.59倍，只有部分業者接近3倍，目前尚無券商觸及4倍上限，這與銀行業不動產放款接近《銀行法》第 72-2 條狀況不盡相同，而監理機關必須在市場發展、金融穩定兩者取得平衡，券商資金融通以4倍為限實施多年，未來可以討論的是，在4倍的架構下做更細緻調整空間。

金管會證期局主秘王秀玲在今日記者會重申，券商辦理融通業務占淨值比重約159%，未達淨值上限400%，券商辦理融通業務時，會針對投資人進行徵信審核，不限用途資金借貸業務也必須符合其內控作業。

當投資人借不到買股是否轉向銀行進行信貸，或是用房產抵取得資金？金管會銀行局副局長張嘉魁則說，當民眾向銀行借貸時，會以授信5P原則進行風險控管，而資金用途、借款人還款能力、擔保品價值，都是銀行放貸評估條件。

