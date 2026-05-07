王品Q1 EPS 5.04元　創掛牌以來單季新高

▲王品。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

王品集團（2727）今日公布2026年第1季自結財報，表現亮眼，合併營收達到65.2億元，年增9.48%，稅後淨利4.2億元，年增14.18%，EPS 5.04元，1個季度即賺逾半個股本，營收、淨利、EPS均創單季歷史新高，再次改寫集團掛牌以來新里程碑。

王品表示，台灣事業群持續展店，以及農曆春節、情人節、228連假等節慶帶動下，業績不斷改寫同期新高，Q1營收達到52.9億元，相較去年同期成長7.18%，同樣刷新紀錄。大陸事業群經調整後漸入佳境，已經連續8個季度獲利，同時連續5個月營收呈現雙位數成長，帶動Q1營收達到12.3億元，較去年同期大幅成長20.68%，營業利益也持續改善，同步貢獻集團營收、獲利動能。兩岸Q1合併營收65.2億元，季增6.35%，年增9.48%，稅後淨利4.2億元，年增14.18%，單季EPS 5.04元，較去年同期的4.41元增長0.63元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望Q2，王品看好將迎來母親節、勞動節與端午節等「月月有連假」的聚餐旺季，母親節檔期更是傳統餐飲重要節日，王品旗下364家餐廳涵蓋西餐、中餐、日料、鐵板燒、火鍋及燒肉，滿足消費者的多樣用餐需求，「王品牛排」、「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」、「西堤牛排」、「陶板屋」、「藝奇」等品牌在母親節周末的餐期訂位已達9成或全滿，甚至從5月初的勞動節連假即感受到業績升溫，可望帶動集團再創佳績。