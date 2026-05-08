0050大換血成「台積電+沒聽過的」　2類股被批拖油瓶

▲元大0050。（圖／元大投信提供）

記者葉國吏／綜合報導

元大台灣50（0050）最新權重引爆熱議，台積電佔比高達 61.06%，與次位的台達電 4.92% 差距懸殊，讓這檔指標性 ETF 呈現高度集中，不少投資人笑稱現在0050成分股根本就是「台積電+其它沒聽過的」。

批踢踢一名網友發文指出，隨著AI浪潮推升市值，看到越來越多「沒聽過」的公司進入成分股，代表市場正在快速輪動與重新洗牌，反映出台股資金正高度往半導體與人工智慧供應鏈集結。

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▲台股最近頻創新高。（圖／記者湯興漢攝）

AI浪潮翻轉產業結構

相較於電子股的強勢，昔日權重焦點「台塑集團」顯得有些落寞。目前僅剩台塑化與南亞科等少數個股留在榜內，且排名多位於中後段。反觀聯發科與鴻海等電子巨頭，依然穩坐市值前排，成為主導指數漲跌的關鍵力量。

對於0050這次成分股換血，原PO認為市場正在進行汰弱留強。尤其許多高價電子股憑藉成長潛力殺入前50大，改變了整體組成。這意味著被動投資的機制正發揮作用，將資源自動導向當前最具競爭力的企業，維持指數的市場代表性。

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

汰弱留強機制引發論戰

不過權重過於集中的現象也引來批評，有鄉民認為買0050的績效現在幾乎由台積電決定，質疑不如直接持有個股。另外也有網友認為「金融股就是累贅」、「中鋼還在很神奇」、「0050買GG送垃圾」等評論。

不過也有網友以策略角度分析，表示0050的核心價值在於長期風險分散。即便部分產業短期表現平淡，但自動調整權重的機制能確保投資組合始終包含台灣市值最高的企業。這種不用擇時、擇股的被動策略，在快速輪動的環境中，依然是許多存股族的首選工具。