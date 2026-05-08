「台積電挑戰3000元」　專家揭台股退潮警訊

▲杜金龍上修指數，背後最大原因是台積電。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台股5月6日爆出上市櫃1.8兆元歷史成交量，股市老先覺杜金龍指出，以M1B（貨幣供給額）比率推算，台股目前的熱度尚未觸及2000年網路泡沫門檻；不過，換算當今環境條件，當成交量來到2.5兆元時，就應該提高警覺。

5月6日台股上市爆出1.4兆成交天量，杜金龍指出，回顧台股歷史大多頭時期，都曾出現過「成交量放大」的現象，像是1990年台股攻上12,682點，創下2,000多億元的歷史最大量，當時只有集中市場，而成交量占當時貨幣供給額（M1B）的比重高達18％；2000年台股萬點熱潮時，最大成交量占M1B的比率約為8.4％。

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隨著台股站上4萬點，集中市場與OTC的合併成交量爆出近1.8兆元，他表示，如今市場資金規模已不能和過去相比，以整體規模近30兆元來說，1.8兆元的成交量占比為6％，「成交量數字看起來嚇人，但相較於整體資金規模，目前的熱度還沒達到2000年爆量水準。」

先前杜金龍曾說：「看到兆就要走（快逃，台語）！」沒想到市場熱度超出預期，「本來認為4月份（自17,306點起漲點算起第13個月）是主升段高點，結果意想不到，一個月就漲了22％，5月份繼續漲，我還開玩笑，會不會一路漲到520（總統就職典禮）。」

他解釋，若用過去網路泡沫時期8.4％的成交量占比推算，如今「極限成交量」約落在2.5兆元，5/6上市櫃成交量雖然近1.8兆元，仍屬於「價量齊揚」的偏多格局，「只要成交量還沒觸及2.5兆元這個關卡天花板，指數仍有上攻空間；相對來說2.5兆元可視為警訊之一，可能是資金潮水即將退去的訊號。」

此外，杜金龍也上修大盤預估，他說，過去技術分析常用「箱型高度」來推算突破後的空間，也就是原本箱型整理區間約4,000點，一旦向上突破，就往上加4,000點作為目標值。

但由於當下股市動能強度因AI產業及資金的推動下，脫離傳統節奏，因此他將原本4,000點的推估空間提高到6,000點；總結來說，直到明年5月，指數的末升段預估高點，將從原本的43,000點，調高至47,000點或53,000點。

杜金龍強調，背後原因仍是台積電，「假設台積電股價來到2,400元，大盤對應點數為47,000點；一旦台積電未來挑戰3,000元關卡，台股就有機會來到53,000點新境界。」以今年市場預估台積電EPS（每股盈餘）約110元、明年128元、後年挑戰150元以上來看，若以20倍本益比計算，台積電合理股價約落在2,200元至3,000元；若未來AI需求持續爆發，市場願意給出25倍以上本益比，也將持續拉抬台積電股價，指數也將跟著上調。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/l77cLA1ZjUc

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