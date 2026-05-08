妖股「聯發科」上車價曝光！　專家揭買點

▲杜金龍指出，聯發科目前股價並不算貴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台股動能強勁，就連權值巨頭聯發科也因漲勢過猛被列為處置股；股市老先覺杜金龍指出，當前市場呈現明顯的「AI主流股輪漲」格局，資金在各強勢族群間快速切換。他指出，聯發科獲利跳級上修，目標價上看3,000元，短線若能回檔至2,900元～3,070元，是不錯的介入時機。而在AI概念股全面噴漲之際，鴻海出現補漲行情，也具備長期配置價值。

台股衝不停，市場資金持續輪動，除了台積電，全面往AI供應鏈擴散，從IC設計、ABF載板、散熱到伺服器族群都走強。其中，近期市值突破5兆元的聯發科漲勢驚人，連拉多根漲停，甚至觸及證交所處置條件，5月7日正式進入5分鐘分盤交易，是歷來最「重量級」的處置個股，成了市場最矚目焦點。

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「AI浪潮勢不可擋，現在市場最大的特色就是『AI主流股輪漲』，今天資金拉台積電，明天可能轉進聯發科、鴻海或記憶體族群，市場資金動能非常強。」杜金龍透露，自己去年曾持有聯發科，一度套牢半年多，後來股價回到成本附近時便小賺出場，沒想到之後一路噴出，讓他苦笑說自己「賣飛了」，「這幾天聯發科飆漲，我太太狂念：『你把我的聯發科還來！』」

他分析，聯發科這波之所以被市場重新定價，關鍵在於AI ASIC、自研晶片以及高階產品布局，讓未來EPS（每股盈餘）預估被大幅上修；原先市場預估2028年EPS約100元，如今不少法人已上調至160元左右，成長幅度相當驚人，外資也陸續把聯發科目標價調升至3,000元，甚至有外資喊出5,000元的夢幻價位。

杜金龍認為，若以160元EPS搭配25倍本益比估算，目前3,000多元的股價其實不算貴。不過，他也提醒，聯發科短線漲幅過大，後續勢必會進入震盪整理，短線上等股價拉回2/3，也就是股價回測到3,070元附近是可參考的買點，「較保險的等拉回到2,900元再介入。」

此外，隨著AI伺服器題材持續發酵，加上蘋果（Apple）營收優於預期，鴻海股價也開始明顯轉強；杜金龍表示，自己長期持有鴻海，平均成本約160元，這波股價上來後已部分停利，但手中仍保留一定比例持股。

「鴻海雖然不像聯發科漲勢那麼凶猛，但它有穩定股息，長期價值其實不差。」他分析，目前市場將鴻海今年EPS上修至20元附近，若以250元股價計算，本益比約12倍，相較許多AI高價股，股價位階偏低；隨著資金不斷輪動，鴻海股價有挑戰265元、長線上看300元的底氣。

再加上鴻海多年穩定配息，若以股利折現法（DDM）來看，長期投資報酬率其實不差。他解釋，透過DDM回溯鴻海掛牌36年來的表現，可發現其複利效果極其驚人，「當年以約44元買進的一張原始持股，經過長年的配股配息，目前持股已滾動至約68張，換算原始成本僅剩約0.16元，就算買在最高、賣在最低，長線年化報酬率仍高達18％至23％。」更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/l77cLA1ZjUc

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