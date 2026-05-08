快訊／台積電跌10元至2300　台股下跌逾240點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股7日主要指數全面收黑，台股今（8日）以下跌47.75點、41886.03點開出，指數震盪走跌，下挫逾240點，跌破41700點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到2300元，跌幅0.43％；鴻海（2317）上漲0.5元至254元；聯發科（2454）下跌100元至3320元；廣達（2382）下跌0.5元來到343.5元；長榮（2603）下跌1元至212.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌313.62點或0.63％，收在49596.97點；標準普爾500指數下跌28.01點或0.38％，收7337.11點；那斯達克指數下跌32.74點或0.13％，收在25806.2點；費城半導體指數下跌311.77點或2.72％，收11160.99點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49596.97 ▼313.62 ▼0.63% S&P500 7337.11 ▼28.01 ▼0.38% NASDAQ 25806.2 ▼32.74 ▼0.13% 費城半導體指數 11160.99 ▼311.77 ▼2.72%

資料來源：證交所