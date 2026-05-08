台股列車愈開愈快　謝金河示警「沒獲利飆千元公司未來考驗大」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（8日）以「13.69%的大浪時代」為題在臉書發文直言，台灣首季經濟成長率高達13.69%，相較其他亞洲國家表現，實在很不容易，台灣這次搭上AI的瘋狂列車，台股在今年初站上3萬點，時隔不到4個月又衝上4萬點，列車愈開愈快，風險也會增加，很多沒有獲利的公司股價飆上千元，未來考驗會大。

以下是謝金河臉書PO文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣首季經濟成長率高達13.69%，這個數字有多麼可怕？以同樣的基期來比較，中國5%，香港5.9%，新加坡4.6%，南韓3.6%-----

我們喜歡跟南韓比，這次海力士股股價從73100韓元漲到1665000韓元，大漲21.7倍，三星從49900漲到277000韓元，也大漲455%，比台灣的記憶體股更可怕，但經濟成長率只達台灣的尾數。這代表台灣經濟的底氣和厚度都超過南韓。

另一個角度看，經濟成長像一個人的成長，青春期最有活力，當經濟規模變大，經濟發展愈來愈成熟，經濟成長率就會放緩。像2000年前，中國經濟兩位數成長是常態，後來只能保八，現在只能保五！台灣這個13.69%，實在很不容易。

三，這個13.69%的數字，上次出現是在1987年的第三季，這個時候的台灣正從十信風暴的泥沼中邁開步伐，台股從636登上千點。股市在最低潮的時候，單日成交量只有1.2億元，現在一天從1兆到逼近2兆元，現在的一秒鐘成交量超過1985年的一整天。

1987年的這個時候，台灣的投資人因為政府干預股市，造成股市狂瀉，股民集結到中山堂抗議，那一天我有去現場。後來因為台灣錢太多了，郭婉容祭出證所稅，台股的泡沫吹破，1990年股市從12682掉到2485！

台灣這次搭上Ai的瘋狂列車，這次又是大時代，台股重新回到12682，花了整整卅年，今年股市在元月5日跳上3萬，4月28日又見到4萬，列車愈開愈快，風險也會增加。很多沒有獲利的公司股價飆上千元，未來考驗會大！

台灣在這個奔馳列車上，台股市值一直向前移動，這顯示台灣是一個實力雄厚的國家，中國不斷打壓台灣，只是製造更多話題。台灣人民過去自怨自嘆，應該找回信心！這次台灣創造的經濟成果也彰顯台灣人的勤奮打拼，敦厚篤實，才能創造奇蹟！同時，只有熱愛這片土地的人才能緊緊擁抱這個成果。

接下來，政府也要多做一些事，稅收會大幅增加，千萬不要再普發現金，把多出來的錢拿來補台灣看不到的洞！賺錢的企業要主動幫員工加薪，政府要帶頭加公務員的薪水，台灣的部會首長，大學老授全世界最低，都有調升空間，特別像最辛苦的醫護人員，加薪千萬別手軟！

一個國家要邁向均富社會很難，這回老天爺恩賜，台灣要勇敢調整自己！