台積電2奈米製程滿單　傳AMD洽談三星代工

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

南韓科技巨頭三星電子晶圓代工業務傳出重大進展。外媒報導，三星正與AMD洽談2奈米晶片代工合作，雙方已展開正式討論，若順利成案，將有助三星強化先進製程市占，也反映AI時代下全球晶片設計公司正加速分散供應鏈。

報導指出，雙方合作討論可能始於今年3月，當時AMD執行長Lisa Su訪韓期間，即與三星高層進行接觸。市場人士認為，隨著AI基礎設施需求快速升溫，高效能CPU與AI晶片需求大增，AMD尋求更多先進製程產能已成為重要戰略方向。

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目前AMD高階CPU產品仍高度依賴台積電代工，但由於蘋果、輝達及特斯拉等大客戶大量包下先進製程產能，台積電2奈米產能未來數年幾乎已接近滿載，也使其他晶片業者更難取得足夠產能。

在此背景下，市場認為AMD與三星接觸，代表其有意降低對單一供應商依賴。尤其三星2奈米製程近期已有進展，並傳出部分Galaxy S26與S26+機型將採用相關晶片，外界預期其良率與效能未來仍有進一步提升空間。

另一方面，三星近期也積極爭取AI晶片訂單。市場消息指出，特斯拉下一代AI晶片AI5與AI6，也可能交由三星2奈米製程生產，並於美國德州Taylor新廠投產。

隨著AI需求持續爆發，先進製程產能成為全球半導體產業最關鍵資源之一，三星若成功拿下AMD與特斯拉等客戶，將有助其在晶圓代工市場縮小與台積電差距。