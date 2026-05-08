被動元件撐盤台股！6檔刷漲停　國巨直取400元大關　

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI核心零組件從GPU、記憶體，擴及被動元件族群，台股今（8）日一度重挫逾800點，被動元件族群不僅抗跌且相對強勢，國巨（2327）攀高叩關400元整數關卡，禾伸堂（3026）、金山電（8042）、立隆（2472）、信昌電（6173）、安碁（6174）、勤凱（4760）等六檔個股一度亮燈漲停。

國巨公布4月份自結合併營收為140.39 億元，月增率3%，年增率22%，創下單月營收歷史新高，累計前4月自結合併營收為522億元，較去年同期增加22.5%，挾營收題材，今日股價開高走高，觸及400元關卡，漲幅逾7%，創分割以來新高，5月以來，股價漲幅達26%。

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國巨領軍，加上太陽誘電（Taiyo Yuden）於5月1日宣布調漲價格，產品線涵蓋MLCC、電感、鐵氧體磁珠、陶瓷RF器件、鋁電容等，也確立鉭電容、晶片電阻、磁珠、MLCC四大被動元件品類漲價循環已全面確立。

華新科集團旗下中高壓MLCC廠信昌電受惠於AI伺服器剛性需求，產能處於滿載階段，交期拉長至16周，第一季營收10.18億元，毛利率28.35%、年增5.91個百分點，稅後淨利2.05億元、年增69.74%，每股稅後盈餘（EPS） 1.19元，今日股價拉出第二根漲停，來到122元，創下2018年7月以來新高。

