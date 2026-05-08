企業獲利創四年高點　近一周美股吸「金」百億美元

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球ETF投資動向出現轉變，資金不再只集中於大型科技股，而是逐步擴散至更多產業，以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，最新一周（4月25日至5月1日）的股票型ETF淨流入約114.8億美元，其中美國市場吸金100.7億美元，顯示市場重心仍偏向美股。

進一步來看，除了美國大型股相關ETF單週流入53.8億美元外，中小型股ETF亦獲25億美元淨流入，反映買盤科技類股持續吸金之際，資金配置動向也開始由科技擴散至原物料、能源與工業等循環性產業；相較之下，新興市場股票型ETF轉為流出約2.2億美元，日本市場更出現7.6億美元流出，顯示部分資金持續自其他市場撤出。

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貝萊德智庫（BII）指出，已公布財報美國大型企業中，約83%獲利優於預期，整體盈餘年增率達25.8%，為2021年第四季以來高點。隨著AI相關資本支出加速擴張已開始轉化為實質營收，成為驅動市場的主要動能。

隨著財報季進入尾聲，部分法人啟動獲利了結，使技術面動能略為降溫，日本方面，央行雖進場干預匯市，但在日圓貶值壓力與能源成本上升的雙重夾擊下，市場吸引力仍相對有限，成為日股資金外流的關鍵原因。

本周固定收益ETF淨流入約58.4億美元，其中超短天期（0–3個月）國債ETF淨流入約11.0億美元，投資等級公司債ETF亦獲得約5.7億美元流入；相較之下，中長天期（7–10年期）國債ETF則呈現流出、約2.6億美元；長天期（20年期以上）國債 ETF 則獲得 3.9億美元流 。

整體觀察資金流向，貝萊德iShares研究團隊指出，美國企業獲利成長已回升至近四年新高，且動能已從科技龍頭擴散至更多產業，為美股表現提供支撐。不過，在全球主要央行政策走向出現明顯分歧、升息、降息與維持中性立場並存、地緣政治風險仍存的情況下，投資人在參與美股成長的同時，亦應關注債券配置結構調整，建議透過兼顧收益型債券提升投資組合的韌性。

