慎防AI泡沫「5方法」守住血汗錢！專家：一情況下「沒賣就不算賠」

▲AI狂潮席捲全球，不少專家開始警示恐存泡沫風險。（示意圖／Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

全球掀起AI狂潮，台積電、輝達等相關概念股成為投資人新寵，然而，全球專家也開始擔心這波漲勢可能演變成AI泡沫，甚至衝擊個人儲蓄與退休金。值得注意的是，有些人可能以為沒有投資科技股，就可以置身事外，但專家提醒，由於科技業在全球市場的關聯性極高，一旦出現崩盤，其他公司的價值也可能被拖累。如何在AI科技股可能崩盤的威脅下保護財務資產？《衛報》整理出5大理財要點，幫助投資人在市場震盪中自保。

1. 泡沫很難抓！別想著預測市場高低點

Evelyn Partners首席投資策略師Daniel Casali表示，在事件真正發生前，沒人能百分之百確定現在是不是泡沫。雖然部分評論家覺得大家對AI期待太高，導致科技股價格過貴，但UBS分析師則認為，AI技術還有很大的投入空間，這會支撐AI相關股票在2026年繼續增長。由於技術發展極快，純粹因為覺得泡沫快破了就亂做決定，其實是非常冒險的。

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2. 慎防連鎖效應！崩盤恐讓所有人受害

Daniel Casali強調，如果AI領域出現泡沫，拋售潮不會只停在科技股，其他類型的資產也會跟著縮水。這就像是一種傳染效應，一旦投資人失去信心，企業和消費者也會跟著沒信心，這會直接影響到大家持有的個人儲蓄帳戶或是退休金，因為像是MSCI World index這類全球指數基金，有高達72%的權重都在美國市場，裡面塞滿了科技股。

3. 別被帳面數字搞得心慌！沒變現就不是真損失

對於退休金或長期投資來說，只有在股市下跌後賣出股票，才會造成真正的虧損。Hargreaves Lansdown專家Helen Morrissey提醒，理財應該以「年」為單位來思考，不要因為短期的震盪就做出衝動反應，如果因為害怕就停止投資或亂換投資標的，反而會讓損失定型，等市場回溫時更難把退休金賺回來。

4. 獲利了結也有風險

現在股市接近歷史高點，不少人想趁機獲利了結。LCP顧問Steve Webb認為，對於快退休的人來說，鎖定現在的高估值確實可以考慮，但他也提醒，如果太早退場，可能會錯過後續持續上漲的獲利。這種時候需要衡量的是，「錯過上漲的損失，是否比崩盤帶來的損失更難承受。」理財顧問雖無法預知最佳賣點，但能幫助投資人更理性地分析風險。

5. 分散投資最保險！黃金、短債是避風港

Hargreaves Lansdown分析師Matt Britzman指出，分散投資是防範意外最簡單的方法。除了準備三到六個月的緊急預備金，也可以轉向比較穩定的產業，例如保險、公用事業、食物生產、電信或家庭用品類股，這些公司獲利比較穩定且會發放股息。此外，黃金也是可靠的投資，而短期政府債券也是不錯的選擇。如果市場崩盤導致銀行降息，這些債券的回報就會變得很有吸引力。