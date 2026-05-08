澳洲推天然氣新制限制出口　經濟部：不影響台灣採購合約

▲澳洲明年推液化天然氣新制、示意圖。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

澳洲政府公布「天然氣市場審查」（Gas Market Review）改革方向，將自明(2027)年7月1日起實施澳洲國內天然氣儲備計畫（Domestic Gas Reservation Scheme），經濟部表示，已於第一時間掌握澳洲相關政策發展，中油公司與澳洲供應商簽訂之中長期液化天然氣（LNG）採購合約不受影響。政府將持續透過分散採購、船期調度等機制，確保國內天然氣供應穩定。

經濟部進一步說明，澳洲為我國重要LNG供應來源之一，去（2025）年占總LNG進口量約33%。澳洲政府本次推動天然氣儲備計畫，要求LNG出口商須保留一定比例以供應澳洲國內市場。依目前掌握資訊，澳方尊重2025年12月22日以前已簽署之既有合約，而中油公司與澳洲供應商簽訂之合約係已於前述日期前完成簽署，故我國權益不受影響。

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經濟部強調，我國天然氣供應已進行風險管理，平時已備妥安全存量，分散進口來源、以中長約採購穩定貨源，強化進口安全，即便未來澳洲出口至現貨市場之總量縮減，仍可透過採購美國及亞太地區氣源替代，政府將持續關注澳洲新制實施細節，並適時洽澳方瞭解政策執行方式。

另有關外界媒體持續關心，我國天然氣儲備量僅能維持11天，中東危機為台灣敲響警鐘，臺灣「矽盾」面臨碎裂危機。經濟部再次重申，自2月28日中東戰事開打至今已兩個多月，國內未曾發生缺電缺油之情事，顯見台灣在能源供應上之韌性穩健。面對荷姆茲海峽受阻風險，目前評估至8、9月天然氣供應無虞，中油公司更提前規劃冬季的天然氣採購，保證國內供氣絕不中斷。