航港局「航運產業升級方案」 四大面向全力推動航運產業升級轉型

▲航港局提出的航運產業升級方案。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

在地緣政治衝擊、淨零減碳浪潮、競逐智慧轉型等情勢下，航運產業正面臨轉型升級多重挑戰。為因應國際局勢變化，呼應產業政策建言，交通部航港局向交通部研提「航運產業升級方案(115-118年)」，核心架構涵蓋引領綠色轉型、推動智慧創新、厚植人才培育、建構航運產業生態系等四大面向，據以提出17項執行策略及48項具體行動方案。

陳世凱部長於會中除肯定航港局能以前瞻思維積極研議相關具體措施外，並指示航港局積極整合各方資源，推動航運與物流、保險及金融等相關產業之跨領域合作，逐步建構完整的航運產業生態體系，提升整體產業競爭力。

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航港局局長葉協隆今(8)日召開記者會指出，台灣作為海島國家，進出口貨運逾95%仰賴海洋運輸，貨櫃三雄並掌握全球10%關鍵運能，政府在硬體建設上已致力完備商港建設計畫，造就台灣海運實力舉世聞名佳績。

▲航港局局長葉協隆親自說明四大方案內容。（圖／航港局提供）

但另一方面，航運產業與國際情勢高度連動，特別是全球政經情勢自疫後迄今變動迅速，除面臨永續智慧雙軸轉型挑戰外，人才培育及產業生態系營造等重要課題亦需整體性盤點需求，透過系統性整合跨部會資源營造產業發展環境提出完整政策規劃，以促進台灣航運產業永續發展成長，確保國際競爭力。

葉協隆局長進一步說明，本方案旨在透過實質行動帶動產業升級。方案亮點部分，在綠色轉型方面，將擘劃海運淨零藍圖、制定減碳指引並推動綠色融資，鼓勵替代能源船舶投入環島貨櫃藍色公路，以接軌全球2050淨零轉型路徑。

在智慧創新面向，則聚焦提升港航數位管理效能，建置港口社群系統(PCS)資料交換平台，透過數位創新應用優化港航營運效率，並同步輔導業者強化數位競爭實力；在人才培育面向，以提升我國海運人才全球競爭力為核心，除穩定培育青年、非海事背景及替代能源船員外，同時針對航運從業人員及海運學院應屆畢業生開設航運專業課程，建構多元且完整的人才培育體系。

最後，在航運產業生態系部分，規劃成立「航運產業發展研究中心」，引進國際海事資源並鏈結產學研商業服務鏈，致力培育高階管理與跨域菁英，促進航運產業永續發展，打造航港產業共榮生態體系。

本方案預估投入經費達新台幣24.5億元，針對各行動方案後續推動，屬需個案報核之個案計畫，將由各主辦機關依相關規定陳報後，始得辦理並負責落實執行。

葉局長最後補充，航港局體認產業轉型升級確有推動的迫切需求，研議過程中，除研析國際海運標竿國家推動經驗外，並親自率隊拜會航商及公協會，以掌握業界實務需求並對接公會提出之白皮書政策建言。

葉局長強調，方案內各項行動方案，均歷經多次跨領域機關研商及產官學座談會逐項確認可行性後最終底定，兼具實務性及系統性，不僅是政府在未來四年，針對航運產業所提出的綜合性政策方案及行動藍圖，更凝聚跨部會資源及產業力量，引領航運產業轉型，期許透過本方案的推動，全方位打造永續、智慧、韌性的台灣航運體系，鞏固我國於全球海運的領導地位。