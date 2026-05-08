台灣七成上市櫃企業都躲不掉的難題　《家族守護者》揭接班危機：最怕的不是沒賺錢，而是沒人願意談

▲資誠聯合會計師事務所所長徐聖忠（圖中）出席家族守護者新書發表會。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

過去數十年撐起台灣經濟的家族企業，如今正陸續走到接班關鍵點。根據統計，台灣約七成上市櫃公司屬於家族企業，第一代創辦人多已步入高齡，但真正完成制度化傳承規劃的企業，卻仍是少數。

對許多企業主而言，擴張市場、衝營收、拚獲利早已駕輕就熟，可是一談到交棒、股權、接班與分配，往往卻成為難以啟齒且容易被延後的議題。當「不談」成為常態，安靜卻巨大的世代風險往往才真正開始。

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資誠聯合會計師事務所的家族辦公室團隊日前推出新書《家族守護者》，便直指台灣家族企業最核心卻也最脆弱的問題：企業可以成功一代，但能否走過第二代、第三代，真正關鍵從來不只是賺多少錢，而是有沒有建立足以跨世代延續的制度與共識。

資誠家族辦公室表示，當企業與資產規模累積到一定程度後，真正困難的已經不是如何創造財富，而是如何讓財富與企業穩定留下來。隨著台灣邁向高資產社會，越來越多企業主開始提前思考傳承與資產配置，不再等到退休、健康出現變化，甚至家族衝突浮現後才被動處理。這也讓家族辦公室、信託治理與跨世代規劃需求快速升溫。

《家族守護者》這本書集結資誠團隊多年協助高資產客戶與家族企業的實務經驗，由會計師與律師共同執筆，從企業治理、股權安排、財富傳承到稅務架構，拆解家族企業最常見的接班困境。書中提到，傳承從來不只是財產分配，而是牽涉經營權、控制權、家族關係與價值延續的複雜工程。

「傳給誰、傳什麼、怎麼傳、何時傳」，看似只是四個問題，背後卻可能牽動整個企業未來。尤其在跨境投資、多元資產配置與全球化布局成為常態後，家族成員分散各地、股權結構愈發複雜，若缺乏制度化治理，企業很可能在世代交替時陷入權力衝突與內耗。

▲圖左自右：資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允、資誠家族辦公室主持會計師洪連盛。

資誠家族辦公室表示，許多台灣企業過去過度專注成長與獲利，卻忽略了接班制度的重要性，「以前大家談的是如何把企業做大，現在更重要的是，如何讓企業走得久」。許多企業最大的風險，並不是不賺錢，而是始終沒有建立清楚規則。當親情遇上利益、股權與權力，再緊密的家族關係，都可能面臨考驗。因此，包括家族信託、閉鎖性公司、家族憲法、控股架構與家族辦公室等治理工具，近年也逐漸受到企業主重視，希望透過制度降低未來的不確定性。

資誠家族辦公室指出，真正成功的傳承，從來不只是法律與稅務安排，更是一場關於家族情感與價值的接力。企業傳承其實同時需要制度與溫度，「制度是骨架，情感是血脈。沒有制度，企業走不遠；沒有共識，制度也撐不久」。

「傳承不是把資產交出去，而是把制度建立起來。」真正決定家族企業能否跨世代延續的，往往不是短期績效，而是是否願意提早面對問題。在《家族守護者》這本書中，也試圖回答一個越來越多企業主開始焦慮的問題：當財富累積到一定程度後，下一代究竟該繼承的是資產、權力，還是價值？而這場傳承課題，或許不只關乎家族企業，更正在成為整個台灣企業社會即將共同面對的新挑戰。