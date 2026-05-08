世界先進看AI「一人救全村」　方略：今年半導體景氣穩健成長

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略今日表示，2026年半導體產業在AI需求帶動下呈現「一人救全村」態勢，AI浪潮已抵銷能源價格上漲、全球GDP下修等負面因素，帶動整體半導體需求與價格同步上揚，預期2026年將是穩健成長的一年。

方略指出，AI應用快速擴張，不僅推升半導體需求，也造成產能排擠效應與價格上漲。他形容，「AI這波大浪潮，把最近美伊戰爭造成的能源價格上漲、全球GDP下修等負面因素，幾乎全部offset掉。」

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他表示，世界先進長期聚焦電源管理、車用與工業等特殊製程應用，在AI帶動下，市場需求強勁，公司也同步擴大投資產能。不過受到能源、材料與人工成本全面上升影響，公司近期已啟動部分漲價措施，且已獲多數客戶接受與理解。

針對下半年價格走勢，方略坦言，目前市場需求非常強勁，「pricing是很firm」，價格具備支撐，但是否進一步漲價，仍將與客戶共同面對產業鏈成本壓力，尋求合理方案。

在產能布局方面，方略透露，旗下新加坡12吋廠VSMC自18個月前動土以來，目前進度優於預期，約5個月前已完成土木工程，超過200台設備已進入無塵室裝機，預計7月送樣、2027年第一季量產時程不變，甚至有機會提前。

他並指出，原規劃2029年完成整體產能建置，但依目前進度，有望提前至2028年完成。

此外，VSMC首座12吋廠產能已全數被客戶預訂完成，部分甚至已有合約支撐需求。方略透露，其中也包含interposer（中介層）相關需求，預期有助於提升產能利用率、損益兩平與毛利率表現。

由於客戶需求持續增加，世界先進也開始評估新加坡二廠（P2）規劃時程。方略表示，目前已有客戶表達新增需求，公司將審慎評估是否提前啟動二廠建設，但也會避免因擴產過快而稀釋毛利率。

對於製程規劃，方略強調，世界先進不會追求最先進製程，而是持續聚焦成熟特殊製程，包含電源管理與BCD等應用領域。他表示，公司在12吋布局仍將延續8吋廠策略，以客戶需求與特殊應用為核心。

至於AI營收貢獻，方略表示，公司AI相關營收占比將從去年的「低個位數」提升至今年的「雙位數」，且未來仍有持續成長空間。他也提到，全球半導體產業原先預估2030年才有望突破1兆美元規模，如今市場已提前大幅成長，反映AI帶來的巨大動能與產業結構轉變。