快訊／台股收盤跌329.84點　台積電下挫20元至2290

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（8日）開低走低，加權指數終場大跌329.84點，以41603.94點作收，跌幅0.79％，成交量12450.02億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌47.75點開出，指數開低走低，盤中最高達42038.6點，最低41132.25點，終場收在41603.94點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2290元，跌幅0.87％；鴻海（2317）下跌3.5元至250元；聯發科（2454）上漲210元至3630元；廣達（2382）下跌3.5元來到340.5元；長榮（2603）下跌2元至211.5元。

今天漲幅前5名個股為禾伸堂（3026）上漲30元，漲幅10％；國精化（4722）上漲21.5元，漲幅10％；隴華（2424）上漲1.75元，漲幅10％；振樺電（8114）上漲18元，漲幅9.97％；天二科技（6834）上漲4.35元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為訊芯-KY（6451）下跌49元，跌幅10％；汎銓（6830）下跌87元，跌幅9.95％；誠美材（4960）下跌4.35元，跌幅9.95％；競國（6108）下跌2.4元，跌幅9.92％；普安（2495）下跌4.05元，跌幅9.91％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 禾伸堂（3026） 330.0 ▲30.0 ▲10.0％ 國精化（4722） 236.5 ▲21.5 ▲10.0％ 隴華（2424） 19.25 ▲1.75 ▲10.0％ 振樺電（8114） 198.5 ▲18.0 ▲9.97％ 天二科技（6834） 48.1 ▲4.35 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 訊芯-KY（6451） 441.0 ▼49.0 ▼10.0％ 汎銓（6830） 787.0 ▼87.0 ▼9.95％ 誠美材（4960） 39.35 ▼4.35 ▼9.95％ 競國（6108） 21.8 ▼2.4 ▼9.92％ 普安（2495） 36.8 ▼4.05 ▼9.91％

資料來源：證交所