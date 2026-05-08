快訊／台股收盤跌329.84點　台積電下挫20元至2290

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（8日）開低走低，加權指數終場大跌329.84點，以41603.94點作收，跌幅0.79％，成交量12450.02億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌47.75點開出，指數開低走低，盤中最高達42038.6點，最低41132.25點，終場收在41603.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2290元，跌幅0.87％；鴻海（2317）下跌3.5元至250元；聯發科（2454）上漲210元至3630元；廣達（2382）下跌3.5元來到340.5元；長榮（2603）下跌2元至211.5元。
今天漲幅前5名個股為禾伸堂（3026）上漲30元，漲幅10％；國精化（4722）上漲21.5元，漲幅10％；隴華（2424）上漲1.75元，漲幅10％；振樺電（8114）上漲18元，漲幅9.97％；天二科技（6834）上漲4.35元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為訊芯-KY（6451）下跌49元，跌幅10％；汎銓（6830）下跌87元，跌幅9.95％；誠美材（4960）下跌4.35元，跌幅9.95％；競國（6108）下跌2.4元，跌幅9.92％；普安（2495）下跌4.05元，跌幅9.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|禾伸堂（3026）
|330.0
|▲30.0
|▲10.0％
|國精化（4722）
|236.5
|▲21.5
|▲10.0％
|隴華（2424）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|振樺電（8114）
|198.5
|▲18.0
|▲9.97％
|天二科技（6834）
|48.1
|▲4.35
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|訊芯-KY（6451）
|441.0
|▼49.0
|▼10.0％
|汎銓（6830）
|787.0
|▼87.0
|▼9.95％
|誠美材（4960）
|39.35
|▼4.35
|▼9.95％
|競國（6108）
|21.8
|▼2.4
|▼9.92％
|普安（2495）
|36.8
|▼4.05
|▼9.91％
資料來源：證交所
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