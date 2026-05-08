隱形開銷正掏空你的帳戶！當心「6個變窮習慣」緊迫盯盤、自動訂閱都中招

▲別讓理財地雷吃掉你的積蓄！（示意圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

生活壓力大，小資族每天精打細算，甚至為了多存點本金投資，連午餐預算都要斤斤計較。另一方面，不少剛退休的銀髮族雖然手握退休金，卻對未來感到不安，深怕把辛苦存下的錢花光。然而，如果理財習慣出錯，再怎麼節省也難以翻身。外媒《AARP》近期點出6個容易被忽視的陷阱，從日常訂閱到投資心態，這些隱形地雷正悄悄吞噬你的積蓄。

一、整理你的「自動訂閱」，小心沒用到的服務一直在扣款

許多民眾對於每月的金錢流向缺乏掌握，尤其是現在流行串流影音、健身房或雲端空間，業者常透過自動續約功能增加便利性，但同時也讓少數人在漲價時渾然不覺，甚至忘記自己已不再使用服務。統計顯示，美國人平均每年浪費超過200美元在沒使用的訂閱服務上。專業理財人士Marguerite Weese指出，理財的第一步應該是分清楚「固定支出」與「酌情支出」，並確認支出金額是否合理。

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二、密碼重複使用，詐騙更好一一攻破

為了方便，不少人喜歡用寵物名字加生日當密碼，甚至在不同網站重複使用同一組密碼。隱私專家警告，這種做法風險極高，特別是透過社群媒體帳號連動登入購物網站，一旦一個密碼被破，犯罪分子就能輕易入侵多個帳戶。數據顯示，60歲以上的族群更容易成為網絡犯罪的目標。近年詐騙相關損失金額愈趨龐大，專家建議應開啟雙重驗證，必要時也可使用密碼管理員等工具來強化安全。

三、戒掉「焦慮盯盤」，市場愈亂愈要沉住氣

當股市波動時，投資人常會因為擔心而瘋狂查看帳戶餘額，這種「直升機式」過度關注的行為容易導致情緒化決策。股票策略師Jeff Buchbinder表示，在市場動盪、股價下跌時，通常是人們最緊張的時候，也最容易做出錯誤的賣出決定。歷史經驗顯示，股市表現最差的日子後往往緊接著大反彈，若在底部恐慌拋售，就會錯過後續的回升獲利。

四、設定好「定期定額」就刪掉APP？不管配置也會出事

近年網友常會開玩笑說，設定好「定期定額」的時間就刪掉APP，N年後的自己會感謝你。其實雖然過度關注不好，但完全「放生」投資也是大忌。專家提醒，市場環境會改變，若採取「設定後就忘記」的態度，可能會導致原本的資產配置偏移，讓人承擔超出預期的風險。專家建議每隔幾個月就要檢查一次投資組合，確保配置符合目標，讓資產維持在適當的風險範圍內。

五、為了開卡禮狂辦卡？小心被銀行拒往

許多人為了賺取飛行里程或現金回饋，會申請多張信用卡，但這些優惠通常有種種規定或高額的限期消費門檻，常導致消費者為了達標而買下不需要的東西。與美國不同，在台灣「申請信用卡」的頻繁次數並不會直接扣除信用評分，但銀行還是有可能會因為懷疑申請人近期急需用錢，進而導致核卡失敗。此外，如果為了拿完贈品就隨意「剪卡」，也會縮短信用長度，對信用分數產生累積性的負面影響。

六、極端節儉，反而享受不到人生

節儉雖然是美德，但過度省錢可能適得其反。專業理財人員Nick Campanale觀察到，部分客戶辛苦存錢數十年，到了退休卻因為恐懼而不敢花錢，完全沒享受到應有的樂趣。此外，為了省小錢而延誤房屋必要維修，或囤積過多吃不完的特價食品到過期，這些行為長遠來看反而也是另一種浪費。

理財除了開源，更在於「檢視微小的日常習慣」。透過調整這些看似不起眼的行為，才能真正鞏固財務安全，讓每一分辛苦錢都發揮最大價值。