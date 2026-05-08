迎接公用裝卸作業場域使用新制　基隆分公司打造港區安全有序環境

▲基隆分公司於宣導期至永塑裝卸事業公司辦公室宣傳本須知。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

為優化商港的經營與管理，並維護港區內公用裝卸作業安全，台灣港務公司首度制定「商港公用裝卸作業場域使用須知」作為管理依據，並於今(115)年3月1日起正式施行，基隆港務分公司說明如何推行與打造港區安全有序環境。

本場域使用須知係適用港區公用裝卸作業場地，提醒業者遵守碼頭(含前、後線)、倉棧(含露置場、空地)場域使用及吊掛、搬運、貨物堆置、堆高機作業等安全注意事項，原則採個人及公司併罰，並視情節輕重暫時停用、註銷或停止申辦通行證等處置作為，若涉職業安全衛生、環保、安全等有關法令者，併依法通報航港局或環保局等主管機關裁處。

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台灣港務公司基隆分公司為使新制順利施行，去年3月召開推廣說明會，邀集相關公會及業者參與，詳細說明新制內容及執行重點，並於10月正式函文通知各單位配合辦理，緊接著在11月1日起，展開多元宣導措施，包括張貼宣傳海報、現場口頭說明及提供宣傳小卡等方式，加強資訊傳達，讓港區從業人員充分理解相關規定，並有效實施及促進各界確實依規辦理，展現積極推動管理場域之決心。

基隆分公司表示自115年3月1日起正式施行起，常見之違規態樣係「車輛違規停放於裝卸作業區」及「砂石車之貨箱後方防塵網未依法確實覆蓋」等，提醒相關業者應多加注意及改善，並持續加強巡查與宣導，攜手各單位共同維護場域秩序與安全，打造更優質更友善之港區環境。