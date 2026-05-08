AI 牛市還沒結束！　華爾街傳奇投資人：多頭能再持續1到2年

▲華爾街傳奇投資人認為AI牛市還有1~2年時間、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

華爾街傳奇避險基金經理人、都鐸投資（Tudor Investment）創辦人瓊斯（Paul Tudor Jones）接受 CNBC《Squawk Box》訪問時表示，認為，這波由人工智慧（AI）帶動的股市多頭行尚未結束，可能還有一到兩年可走，他近期也持續加碼 AI 相關股票。

不過，Paul Tudor Jones 也警告，一旦多頭結束，市場回檔幅度可能會很大。

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《CNBC》報導，Paul Tudor Jones將目前人工智慧的採用階段與 1995 年進行了比較，當時隨著 Windows 95 的發布，互聯網的商業用途也加速發展。

Jones說，「那兩次都是生產力奇蹟的開端，持續了四到五年半。我們現在AI大概只進行50%~60%，如果非要說一個時期，我覺得我們還能再跑一兩年。」

過去幾年，股市飆升，部分原因是市場樂觀預期AI將改變各行各業，並大幅提升生產力。與AI基礎設施相關的巨型科技公司引領了這輪上漲行情，推動標普500指數屢創新高，投資者紛紛湧入晶片製造商、雲端運算公司和生成式人工智慧開發商。

Jones表示，雖然AI發展尚處於早期階段，但就牛市而言，目前的市場感覺仍然像1999年，也就是網路泡沫破滅前一年左右，也就是2000年初網路股票價格達到頂峰的時候。瓊斯說，一旦多頭結束，市場回檔幅度可能會很大。

他說，「試想一下，如果股市再漲40%，股市佔GDP的比重可能會達到300%、350%，我的天哪！但你也知道，肯定會出現一些令人瞠目結舌的調整。」

現年 71 歲的 Paul Tudor Jones 在 1987 年「黑色星期一」股災前精準做空並大賺一筆而聲名大噪。

