海運貨量回升帶動　台驊4月單月營收年增10.46%、月增13.85%

▲台驊控股4月單月營收年增10.46%、月增13.85%，圖為台驊創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今日公布2026年4月合併營收為新台幣18.89億元，較上月成長13.85%，較去年同期成長10.46%；累計2026年1至4月合併營收為新台幣67.36億元，較去年同期減少7.48%。4月營收較上月回升，主要受惠於中國大陸地區出貨量增加，以及部分客戶因應五一長假前提前安排出貨，使4月整體出貨動能較前月提升。

在各事業體表現方面，海運事業4月營收為新台幣10.63億元，較上月成長23.41%，較去年同期成長17.85%。受惠於中國大陸地區貨量增加，主要來自電商、橡膠與科技材料等貨品運輸需求成長，使海運業務較上月明顯成長。另觀察上海出口集裝箱運價指數(SCFI)，近期市場運價仍呈區間整理，後續仍須視實際貨量與運力配置變化而定。

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空運事業4月營收為新台幣5.35億元，較上月微幅減少0.22%，較去年同期成長24.63%。主要受惠於AI伺服器、高階電子產品、半導體設備及高科技專案貨品需求支撐，使整體空運出貨需求維持穩定。

此外，中歐鐵路及內貿物流業務4月營收分別為新台幣0.96億元及1.95億元。其中，中歐鐵路業務較上月成長28.25%，主要受部分歐亞跨境運輸需求回升帶動；惟受市場運價與需求結構調整影響，較去年同期減少30.99%。內貿物流業務則受中國地區消費與區域配送需求復甦速度仍偏保守影響，較去年同期減少18.55%。

整體而言，第二季初物流市場需求較第一季有所改善，其中海運業務受中國大陸地區出貨動能回升及五一長假前出貨安排影響，貨量較前月增加。不過，近期國際海空運市場仍受地緣政治情勢、全球運力配置調整及國際油價變化影響，部分航線艙位與運價仍持續調整。

展望後市，台驊控股表示將持續深化亞洲區域物流網絡布局，並透過海空運整合服務、多式聯運及數位化供應鏈管理，提升整體營運效率與市場競爭力。面對全球供應鏈區域化與高科技產業鏈重組趨勢，集團亦將持續強化高附加價值物流服務與跨區域資源整合能力，以因應客戶多元化運輸需求與全球供應鏈變化。