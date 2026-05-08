台股拉回「就是買ETF」！5檔居前十　00981A奪回ETF成交王

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股在連續4個交易日創高後，今（8日）暫休兵，大盤指數終場下跌329點；而趁台股拉回之際，投資人趁勢加碼ETF，根據統計，台股成交前十名中，ETF佔一半；若單就ETF來看，主動統一台股增長（00981A）從本周才掛牌上市的主動野村臺灣高息（00999A）手中奪回ETF成交之冠。

今日台股成交前十中，前三名依序是群創（3481）以78萬張大量居冠，其次是00981A以52.6萬張居次，第三則是力積電（6770）43.9萬張，其他4~10名包括凱基台灣TOP50（009816）、00999A、元大台灣50正2（00631L） 、聯電（2303）、群益台灣精選高息（00919）、友達（2409）與華邦電（2344）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若光以近期很夯主動式台股ETF成交量排名來看，在本周二（5日）上市掛牌的00999A，在昨日（7日）成交量達到34餘萬張，超車00981A的32餘萬張，居7日台股ETF成交王，今日00981A以逾52萬張重回ETF成交王。

若單就今日ETF成交量來看，今日前5名依序是00981A、009816、00631L、00999A與群益台灣精選高息（00919）；顯見除主動式ETF外，被動式ETF在今日台股拉回時，也見投資人買盤進場。