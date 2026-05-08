驗船中心舉辦MEPC 84產業趨勢研討會　助航商掌握未來趨勢

▲CR鄭志文執行長於開場致詞時表示，CR將持續與航商攜手合作，共同面對航運淨零轉型挑戰。(圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)今(8)日假台北晶華酒店舉辦MEPC 84產業趨勢研討會。本次研討會聚集我國各大航商高階管理及技術主管，深度解析國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第84屆會議(MEPC 84)最新動態，特別聚焦於淨零框架(Net-Zero Framework, NZF)的最新發展方向，協助台灣航運業者在能源轉型浪潮中精準掌握國際脈動，鞏固競爭優勢。

CR執行長鄭志文博士於開幕致詞時表示，IMO淨零框架「經濟性措施」仍存分歧，儘管本次會議未做出具體決定，但各國認同制定全球性措施的重要性，將持續朝2050年淨零排放的目標前進，綠色轉型勢在必行，CR將持續關注發展動態，透過法規研析與對策研議，協助我國航商順利接軌國際。

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研討會由CR研究處法規組葉德生組長針對MEPC 84航運減碳的關鍵方向進行簡報，簡報內容包含航商所密切關注的淨零框架議題，並針對各國難以達成共識的要點進行說明，以圖像與列點的方式，協助航商可以有效掌握會議重點，會中葉德生組長亦進一步研析淨零框架各種可能發展的方向，由於推動時程因此延宕，可能導致歐盟等區域性規範，在國際航運溫室氣體減排政策上扮演更為主導的角色。

若IMO後續仍無法統一標準，將造成航運監管碎片化，進而增加航運業者的合規成本，雖然本次未有具體決定，但MEPC 85會議將於今年11月底舉行，屆時將延續相關問題進行討論，期盼可以在環境與現實的考量下，做出最務實的決議。

本次研討會CR也特別邀請瑞士引擎設計開發商WinGD，由產品研發部門總經理Andre Spicher 以氨燃料二衝程引擎最新進展為題進行分享，氨因不含碳元素，在降低溫室氣體排放方面具備高度潛力，且首部氨雙燃料引擎已交付營運中，可預期將為未來航運業重要脫碳技術之一。

會議現場討論熱烈，顯見各大航商對於後續IMO將採納地的各種環境保護法規尤為重視，會中航商也分享了因應船舶溫室氣體減排所進行的船隊調整與布局，可見我國航商面對全球的能源轉型已積極布局，攜手邁向淨零排放的永續目標。

節能減排將是全球航運產業必須要面對的共同課題，CR將持續致力於為航商提供優質及高滿意度的技術協助與支援，並創立官方LINE帳號與FB臉書粉絲團即時分享各項訊息，歡迎航運界先進踴躍加入，共享最新海運產業動態。

本次研討會資料已發布於CR官網-技術研討會資料下載專區(https://www.crclass.org/seminar/)，CR歡迎各界踴躍下載。